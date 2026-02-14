Na drugi konec sveta z mislijo na sinovo prihodnost

Želja, da bi sinu Maximilianu omogočila odraščanje v varnem in stabilnem okolju ter ustvarila boljše temelje za njegovo prihodnost, je Rafaela Parro in Stebani Koban vodila v odločitev za pot v neznano. Pred približno letom in pol sta iz rodne Venezuele v domovino njenih prednikov prišla v okviru projekta repatriacije.

Družina, danes je Maximiliano star pet let, se je v Ljubljano preselila iz nekoliko več kot 1,2 milijonskega Baraqusimeta, četrtega največjega mesta v Venezueli. To leži zahodno od prestolnice Caracas in je dobro uro vožnje oddaljen od obal Karibskega morja, kjer se še pozimi temperatura redko spusti pod 20 stopinj Celzija. V Slovenijo so prispeli proti koncu jeseni in priznavajo, da sta bila hlad in sivina med prvimi stvarmi, na katere so se morali navaditi. A so se, tako kot na vse druge stvari, ki so bile nove. »Dobra dva tedna po prihodu je snežilo. Mi še nikoli prej nismo videli snega v živo in prej še nismo doživeli štirih letnih časov,« se spominjajo.