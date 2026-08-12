Na dveh plažah v Izoli zaradi bakterije E. coli odsvetujejo kopanje

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) zaradi prisotnosti bakterij na dveh izolskih kopalnih mestih, in sicer Svetilnik in Delfin, odsvetuje kopanje. Preliminarni rezultati namreč kažejo devetkratno preseganje mejnih vrednosti. Občina Izola kopalce na plažah že aktivno opozarja na nevarnost.

Strokovnjaki so ugotovili izjemno visoko prisotnost bakterije Escherichia coli v vodi. Mejna vrednost za kopalno vodo na morju znaša 500 enot, vendar so meritve pokazale kar 4300 enot, kar predstavlja devetkratno preseganje mejnih vrednosti, opozarja predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Bonia Miljavac. Visoka vrednost indikatorske bakterije potrjuje močno fekalno onesnaženje vode.

»Onesnažena voda običajno prinaša tudi druge povzročitelje črevesnih nalezljivih bolezni. Okužba pri ljudeh povzroča prebavne težave, bruhanje, drisko, trebušne krče, povišano telesno temperaturo in dehidracijo«, dodaja Miljavac.

Ne poročajo o obolelih

Zdravstveni delavci za zdaj nimajo uradnih podatkov o povečanem številu bolnikov. Lokalna epidemiološka služba ne poroča o obolelih ljudeh, kljub temu obiskovalcem priporočajo izjemno previdnost. Morebitni bolniki z drisko in vročino morajo osebnemu zdravniku nujno povedati za obisk omenjenih območij, pojasnjuje Miljavčeva. Pristojne službe in Agencija RS za okolje (Arso) trenutno intenzivno iščejo vir fekalij. Preiskovalci še vedno ne vedo, ali umazanija prihaja iz kopenskih kanalizacijskih sistemov ali iz ladijskih izpustov.

Občina Izola redno in aktivno obvešča ljudi ter odsvetuje vstop v vodo. Predstavniki občine in upravljavci kopališča kopalce opozarjajo na veliko zdravstveno tveganje, so za STA dejali na izolski občini. Uradniki bodo še danes popoldne pregledali najnovejše rezultate terenskih preiskav. Načrtovalci bodo nato določili trajanje varnostnih ukrepov za zaščito obiskovalcev. Javno opozorilo velja do preklica in do pridobitve boljših rezultatov, še dodaja predstavnica NIJZ. Ljudje lahko trenutno stanje varno preverijo prek spletne karte kopalnih voda.