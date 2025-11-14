Na festivalu Naprej/Forward bodo obravnavali aktualne izzive novinarstva

Letošnji novinarski festival Naprej/Forward se bo danes začel v Mariboru, se prihodnji teden nadaljeval v Novi Gorici in se v zadnjem tednu novembra končal v Ljubljani. V Mariboru se bodo danes spraševali, kakšno je odgovorno poročanje o zdravstvu, in spregovorili o treh raziskavah, po katerih so mediji vse bolj enozvočni.

Prav tako bodo iskali odgovore, kako izbrati bolj vabljive naslove tudi za poglobljene zgodbe, so zapisali v Društvu novinarjev Slovenije, ki festival prireja v partnerstvu s slovenskimi medijskimi hišami.

V Novi Gorici bodo 21. novembra ugotavljali, koliko in kako so mediji poročali o dogodkih, povezanih z Evropsko prestolnico kulture. Hkrati jih bo zanimalo, ali je kultura le nebodigatreba in dobra samo, ko lahko mediji privabijo bralce in gledalce s škandali. V tradicionalni rubriki festivala pa bodo predstavili domače medijske vsebine in projekte, ki so izstopali denimo po svežih pristopih ali kakovosti. Tokrat se bodo osredotočili na kulturno področje.

V Ljubljani bo 25. novembra dogodek Pisma iz genocida. V prvem sklopu bo projekcija filma Samir Mehić Bowie - Pisma iz Srebrenice in pogovor z avtorico Lamijo Grebo. Ogrodje filma je zgodba o srebreniški rokenrol sceni, ki je bila v začetku 90. let zelo razvita. Režiserka jo prikazuje skozi oči mladega kitarista Samirja Mehića, ki je bil med prvimi v Srebrenici, ki je poslušal glasbo Davida Bowieja.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V drugem sklopu dogodka bo pogovor s palestinsko novinarko iz osrednje Gaze Ruwaido Amer. Svojo poročevalsko pot je začela leta 2023 v skoraj popolni informacijski blokadi za medije. S svojim delom pomembno prispeva k razumevanju razmer v Gazi predvsem skozi osebne pripovedi in vsakodnevno dokumentiranje dogajanja na terenu. Za dokumentarec One Day in Gaza (Dan v Gazi), ki dokumentira življenje civilistov med izraelskimi napadi, je s soustvarjalci prejela nagradi Edward R. Murrow in Peabody.

Z Balkanom bo poleg omenjenega filma o kitaristu iz Srebrenice povezan pogovor o tem, kakšne informacije dobiva javnost na Balkanu tako o dogajanju v lastnih državah kot po svetu.

Med drugimi dogodki v Ljubljani bo predstavitev raziskave o spolnem nadlegovanju novinark in medijskih delavk v Sloveniji. Na okrogli mizi Vstop v svet novinarstva pa bodo z gosti pogledali na izzive, s katerimi se mlade novinarke in novinarji srečujejo ob svojih prvih korakih v medijih.

Podelitev stanovskih nagrad Čuvaj/Watchdog novinarjem, novinarskim ekipam in fotoreporterjem za leto 2025 bo 28. novembra.