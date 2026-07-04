»Na gliho, dokler gre«: dva dni taval pod Voglom, nato poklical na pomoč

Gorski reševalci iz Bohinja so v petek rešili tujega planinca, ki je kar dva dni taval po zahtevnem terenu pod Rjavo skalo na območju Vogla. Po navedbah reševalcev se je na pot odpravil že v četrtek, pri vzponu pa je zašel na neprehoden teren, kjer je tudi prenočil.

»Ker za dosego tega lepega sveta, ki kraljuje nad jezerom, ni uporabil konvencionalnih metod, ampak kar princip "na gliho, dokler gre", je kar dva dni lomastil po zahtevnem terenu pod Rjavo skalo, saj nas ni hotel vznemirjati. Ja, vmes je tam nekje tudi prespal. Ko je včeraj sredi dneva res totalno zabredel in ni šlo več, nas je poklical,« so dogodek slikovito opisali reševalci.

Danec je šel na Vogel po neoznačeni poti. FOTO. Gorska Reševalna Služba Bohinj

Čeprav je sprva poskušal težave rešiti sam in ni želel klicati na pomoč, je v petek, ko ni mogel ne naprej ne nazaj, le poklical številko 112. Na pomoč je priskočila dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika, ki ga je s helikopterjem varno prepeljala iz zahtevnega gorskega sveta.

Po besedah Gorske reševalne službe Bohinj je bil pohodnik iz Danske in je potoval sam. Opozarjajo, da je z odlašanjem klica na pomoč močno povečal tveganje za nesrečo, saj bi lahko že en napačen korak povzročil usodne posledice.

Reševanje tujega turista. FOTO: Gorska Reševalna Služba Bohinj

Reševalci ob tem poudarjajo, da je bolje pomoč poklicati pravočasno kot čakati, da se položaj nevarno zaplete. »Pokličite nas, še preden je prepozno,« so zapisali v objavi na socialnih omrežjih.