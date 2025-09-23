  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Na Gorenjskem močna nevihta, možno naraščanje hudournikov

    Zvečer bodo predvsem na severu države še vedno možne padavine z nevihtami.
    Arso je izdal rumeno opozorilo. FOTO: Zajem zaslona
    Galerija
    Arso je izdal rumeno opozorilo. FOTO: Zajem zaslona
    R. I.
    23. 9. 2025 | 16:17
    23. 9. 2025 | 17:32
    A+A-

    Med Kamnikom in okolico Kranja je nastala močnejša nevihta, ki se počasi pomika proti severu, so zapisali na Agenciji za okolje. Na vremenski postaji Brnik je med 14.00 in 14.30 padlo kar 37,4 mm dežja, zaradi česar je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov.

    Padavine z nevihtami se pojavljajo tudi ponekod drugod na zahodu in severozahodu države. V prihodnjih nekaj urah je lokalno še možen kakšen močnejši naliv, so posvarili. 

    Zvečer bodo predvsem na severu države še vedno možne padavine z nevihtami, v prvem delu noči pa bodo prehodno večinoma ponehale. V drugem delu noči se bodo padavine od jugozahoda spet nekoliko okrepile in širile v notranjost. Predvsem na Primorskem bodo možni tudi nalivi, napovedujejo pri Arsu. 

    Jutri bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem v bližini morja tudi nevihtami. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, v Slovenski Istri sprva jugo, popoldne pa zahodnik. Padavine bodo proti večeru od zahoda slabele in postopno ponehale.

    V Italiji poplave

    V Italiji že drugi dan vztrajajo obilne padavine, zaradi katerih so marsikje poplavljene ulice. V Piemontu še naprej iščejo pogrešano nemško turistko, ki jo je poplavni val odnesel iz kampa. Iz Piemonta, Ligurije in Lombardije na severu države se vremenska fronta širi proti jugu. O neurjih poročajo tudi iz Furlanije - Julijske krajine.

    V deželi Piemont že od ponedeljka iščejo pogrešano 64-letno nemško turistk, ki naj bi jo iz kampa na območju kraja Spigno Monferrato odnesel poplavni val. Med drugim jo iščejo s helikopterjem.

    Tako v Piemontu kot Liguriji in Lombardiji so zaradi obilnih padavin marsikje reke prestopile bregove. Najhuje je prizadeta okolica reke Bormida blizu ligurskega pristaniškega mesta Savona.

    Z območja poročajo o poplavah in zemeljskih plazovih. Nekaj ljudi so morali reševati iz avtomobilov, ki so obstali v vodi. Prizadeta je tudi okolica Milana in jezera Como.

    image_alt
    V Italiji v poplavah izginila ženska, v kampu 15 ljudi odrezanih od sveta

    V več občinah na območju, med drugim v mestu Cabiate, je voda na ulicah narasla do višine kolen. Pojavljajo se tudi zemeljski plazovi. Več železniških povezav je prekinjenih.

    Vremenska fronta se medtem pomika proti jugu. Med drugim je danes deževje zajelo Rim, kjer so nekatere ulice poplavljene.

    O poplavah poročajo tudi z otoka Ischia v Neapeljskem zalivu, kjer nekatere ulice spominjajo na reke, ceste pa so neprevozne. Oblasti so prebivalcem svetovale, naj se odrečejo nenujnim potovanjem.

    O neurjih so minulo noč poročali tudi iz Furlanije - Julijske krajine ob meji s Slovenijo. Nalivi so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa povzročili poplave predvsem v Latisani zahodno od Trsta in v okoliških krajih.

    V Furlaniji - Julijski krajini nova neurja pričakujejo v noči na sredo in v sredo. Do srede zvečer v tej italijanski deželi velja rumeno opozorilo zaradi neurij. V Trstu bodo zaradi pričakovanega slabega vremena v sredo zaprti mestni parki, poroča Primorski dnevnik na svoji spletni strani.

