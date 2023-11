Na Gorenjskem v manjšem obsegu poplavljalo več rek

Na območju Julijskih Alp je ponoči padla večja količina padavin. Na Gorenjskem so po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite Klemena Šmida narasli vodotoki v porečju Save Bohinjke in Save Dolinke, ki sta se razlivali v manjšem obsegu. Sava se je medtem razlivala v okolici Radovljice, poplavljala pa je tudi Tržaška Bistrica v okolici Tržiča.

Kot je poudaril Šmid, pa se najhujše napovedi niso uresničile. Narasli so sicer tudi vodotoki v porečju Sore, vendar reka ni povzročala težav. V Bohinju je veter odkril nekaj streh in strešnikov, ki so jih ponoči popravili, da voda ni zamakala hiš, je za STA dodal Šmid.

Pri tem se je zahvalil prebivalcem, ki so dosledno upoštevali navodila Civilne zaščite in ravnali samozaščitno ter tako preprečili večje težave.

Gasilci so preko noči iz zalitih prostorov objektov prečrpavali vodo, preventivno v objekte nameščali potopne črpalke, zaščitili več streh poškodovanih zaradi vetra in z agregati nudili pomoč občanom, ki so ostali brez električne energije.

Zaradi močnega vetra se je podrlo tudi več drogov, zaradi deževja se je sprožilo več zemeljskih plazov in poplavilo tudi več cestišč, so danes sporočili s Centra za obveščanje RS.

Gorenjski policisti so včeraj od 20. ure in danes do 7. ure prejeli več klicev povezanih s slabimi vremenskimi razmerami. Večina klicev se je nanašala na obvestila o delno in popolno poplavljenih cestah ali podrtih drevesih na različnih odsekih cest posameznih območij. Večino ovir so vzdrževalci že odpravili in poskrbeli za prevoznost cest. Nekatere pa so trenutno še zaprte in neprevozne. Ena takih je cesta čez prelaz Korensko sedlo v občini Kranjska Gora, ki je zaprta zaradi plazov na avstrijski strani.