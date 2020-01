Na gorenjski avtocesti trčili avtobus s potniki in dva tovornjaka, v smeri Jesenic ostaja zaprta

Policisti voznikom svetujejo, naj uporabijo druge vzporedne ceste, ki bodo zato tudi zelo obremenjene. Na pot naj se odpravijo bistveno prej.



V smeri Jesenic je avtocesta zaprta pri Vodicah. Vožnja po avtocesti v smeri Jesenic je možna od uvoza Brnik naprej in se je tam tudi mogoče vključiti nanjo, ker je mesto nesreče pred tem priključkom.



Za osebna vozila, kombije in avtobuse je sicer obvoz možen preko Vodic in ostalih cest. Obvoz na relaciji Vodice–Lahovče–Spodnji Brnik in tam nazaj na avtocesto je v smeri Jesenic v času zapore možen tudi za tovorna vozila.

Na gorenjski avtocesti pri priključku za Brnik so v smeri proti Jesenicam trčila tri vozila, so okoli 2.30 sporočili s Policijske uprave Kranj. Trčili sta dve tovorni vozili s priklopniki in avtobus s potniki. Eno tovorno vozilo je zaradi nesreče obstalo prečno na avtocesto, drugo tovorno vozilo in avtobus pa sta prebila varovalno ograjo, ki ločuje avtocesto. Zato je ovira tudi na voznem in prehitevalnem pasu avtoceste v smeri Ljubljane.Avtocesta v smeri proti Jesenicam bo dlje časa zaprta, promet v smeri Ljubljane pa poteka samo po odstavnem pasu. Vozni in prehitevalni pas sta zaprta. Zapore bodo trajale več ur, zjutraj pričakujejo večji zastoj.Vozilom, ki so zaradi nesreče obstala na zaprtem delu avtoceste, je bila omogočena izključitev z nje. Po prvih podatkih je poškodovana ena oseba. Za potnike je poskrbljeno, so še sporočili s Policijske uprave Kranj.