Na gorenjski avtocesti zabrneli gradbeni stroji

Ljubljana – Dva meseca bo na gorenjski cesti na preizkušnji strpnost voznikov, saj so se na skoraj desetkilometrskem odseku začela obsežna gradbena dela, prometa pa bo temu primerno zgoščen in preusmerjen. Trenutno je nastala kolona, dolga dva kilometra, a se vsaj za zdaj čas vožnje ne podaljša še pretiroma.



Dela obsegajo preplastitev 9,6 kilometra smernega vozišča avtoceste na odseku med priključkoma Breze in Kranj zahod proti Ljubljani, izvoznega in uvoznega kraka priključka Naklo v tej smeri ter manjša popravila premostitvenih objektov na trasi avtoceste.

Proti Jesenicam dva pasova

Promet bo med obnovitvenimi deli urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje po sistemu 2 + 1 + 1. To pomeni, da bosta na smernem vozišču proti Jesenicam vseskozi dva pasova. Medtem bo proti Ljubljani levi pas urejen po isti polovici avtoceste in bo od drugih dveh (v smeri Jesenic) zaradi dvosmernega prometa ločen z nizko betonsko varnostno ograjo, desni pas pa bo urejen ob gradbišču, torej po smernem vozišču proti Ljubljani.





Hitrost vožnje skozi delovno zaporo bo v obeh smereh povečini omejena na 80 kilometrov na uro, na posameznih območjih pa na 60. Uporabnike ob tem opozarjamo na previdnost pri vključevanju na avtocesto na priključku Naklo in razcepu Podtabor (Tržič), saj jih bo pred vstopom čakal stop znak.

Pravočasno se razvrstite

Na Darsu voznikom sporočajo, naj spremljajo prometno signalizacijo in se pravočasno razvrstijo na pravilni prometni pas, ker ga potem ne bodo več mogli menjati. Kdor bo iz smeri Jesenic proti Ljubljani želel zapustiti avtocesto na razcepu Podtabor (Tržič) oziroma priključku Naklo, bo moral zapeljati po desnem pasu, ob delovišču, v nasprotnem se bo moral z avtoceste izključiti na priključku Kranj zahod, ki je od Podtabora oddaljen nekaj več kot sedem kilometrov, od Naklega pa nekaj manj kot štiri.



Priključek Naklo bo sicer v času preplastitve obeh krakov nekaj dni zaprt, o čemer bodo uporabniki avtoceste pravočasno obveščeni.



Vozniki naj dosledno upoštevajo tudi predpisano hitrost vožnje, ki jo bodo lahko nadzirali tudi policisti, ter ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo, še zlasti na območju viaduktov, saj je na teh lokacijah možno izletavanje zrn.



Omenjena dela so nadaljevanje vzdrževanja gorenjske avtoceste, lani so namreč preplastili smerno vozišče med priključkoma Kranj zahod in Brezje proti Jesenicam.