Na gradbišču celjske bolnišnice spet nadzor

Celje – Dober teden je bilo gradbišče bolnišnične novogradnje brez nadzornika, zato bo inšpektorat za okolje in prostor opravil inšpekcijski nadzor. Prav na take zaplete je vodstvo Splošne bolnišnice Celje (SBC) opozarjalo ministrstvo za zdravje, ko je to odpovedalo pogodbo nadzorniku družbe Navor. SBC je danes dobila sklep, da je novi izbrani nadzornik državna družba DRI.



Za DRI so se na ministrstvu za zdravje odločili na podlagi zakona o javnih naročilih, »ki kot izjemo opredeljuje javna naročila med osebami v javnem sektorju«. Ministrstvo je DRI pozvalo k oddaji ponudbe novembra lani, ponudbo je DRI predložil 20. decembra 2019. Zakaj so sklep o izbiri izvajalca izdali šele ta teden in zakaj niso Navoru odpovedali pogodbe, še preden so se pred 14 dnevi začela dela na gradbišču, ni znano. Z ministrstva za zdravje nam še niso odgovorili, zakaj so sploh pripravljali javni razpis, če bi takoj lahko izbrali DRI. Lanska ponudba DRI je bila sicer cenejša, vendar so jo pripravljali, ko je bila Navorova cena že znana in izbrana.



DRI bo prvo etapo bolnišnične novogradnje, ki bo stala 23,7 milijona evrov, nadziral za 115.000 evrov. Ali so pogodbo že podpisali, ni znano. Z ministrstva za okolje in prostor pa so nam odgovorili, da je bil inšpektorat seznanjen s prekinitvijo pogodbe in bo v kratkem opravil inšpekcijski nadzor.