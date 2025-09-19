Na gradbišču pri OŠ Kanal odkrili bombo, otroci so na varnem

Danes zjutraj, nekaj minut pred začetkom pouka, so na gradbišču novega prizidka in v neposredni bližini OŠ Kanal odkrili bombo iz prve svetovne vojne. Ravnateljica je takoj obvestila center za obveščanje in odredila evakuacijo vseh oseb, so sporočili iz občine Kanal.

»Vsi otroci, zaposleni in delavci na gradbišču so bili takoj umaknjeni na varno. Po ogledu strokovnjaka za pirotehniko se je izkazalo, da gre za minometno bombo (bombardo) premera 240 milimetrov s približno 50 kilogrami eksploziva,« so opisali jutranji preplah. Bomba ni imela vžigalnika, zato so jo lahko pripadniki enote za neeksplodirana ubojna sredstva (NUS) varno odstranili in odpeljali na uničenje, so dodali.

Pouk je danes odpadel, saj pripadniki enote NUS še pregledujejo gradbišče. Ali bo v ponedeljek potekal kot običajno, bodo otroke in starše obvestili še danes, so napovedali.