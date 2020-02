Na Gruškovju tovornjaki ne bodo več čakali ves delovnik

Na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje pravkar zaključujejo dela, s katerimi bodo policiji zagotovili lažje in učinkovitejše delo pri nadzoru prestopa meje, prevoznikom pa skrajšali čakalne dobe.



Po podatkih policije je mednarodni mejni prehod Gruškovje lani v obe smeri prečkalo več kot devet milijonov potnikov v skoraj štirih milijonih vozil. S tem se mu je prvo mesto med najbolj obremenjenimi mejnimi prehodi izmuznilo, s skoraj enajstimi milijoni potnikov ga je prehitel mejni prehod Obrežje. Si je pa prvo mesto v državi gruškovski mejni prehod prislužil v drugi kategoriji: čakalne dobe, tako za osebna kot za tovorna vozila, so tam najdaljše. »Po podatkih policije je rekord za tovorni promet do sedaj znašal slabih osem ur,« so neslavno lovoriko Gruškovja potrdili na ministrstvu za javno upravo.

Rešitve so pomagali iskati avtoprevozniki sami

Da bi rešila problematiko dolgih čakalnih dob za tovorna vozila in avtobuse na mejnih prehodih, je slovenska vlada lani ustanovila delovno skupino. Poleg predstavnikov pristojnih ministrstev jo sestavljajo tudi predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije. Na ministrstvu za javno upravo so potrdili, da sodelovanje poteka v obojestransko zadovoljstvo: »Na vseh sestankih na posameznih lokacijah so bili prisotni tako lokalni predstavniki prevoznikov, ki dobro poznajo problematiko, kot vodstvo sekcije pri omenjenih zbornicah.« Skupina je predlagala manjše organizacijske in infrastrukturne posege, ki pa naj bi prinesli takojšen rezultat.

Prevoz izrednih tovorov delovanja mejnega prehoda ne moti več

Konec lanskega leta so pri vstopu na tovorni plato gruškovskega mejnega prehoda odstranili tehtnico in s tem omogočili dva vzporedna uvoza za pregled. En pas na tovornem izstopu so razširili, tako je sedaj prevoz izrednih tovorov mogoč ob normalnem delovanju mejnega prehoda. Zdaj postavljajo še montažne betonske ograde za usmerjanje tovornega prometa in drugo usmerjevalno infrastrukturo. »Dela se bodo predvidoma, ob ustreznih vremenskih razmerah, zaključila v prvi polovici februarja,« so napovedali na ministrstvu za javno upravo. Skupna vrednost del, tako že izvedenih kot načrtovanih, je slabih 70.000 evrov. Investicija bo v celoti krita z evropskimi sredstvi, iz naslova Sklada za notranjo varnost, meje in vizumsko politiko. V pripravi je še projekt ustreznejšega vključevanja tovornih vozil v promet pri vstopu v Slovenijo.