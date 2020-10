Na hektično stanje v poslu lokalna infrastruktura ne more odgovoriti

Znanje, izkušnje in vodilne tehnologije prevesijo tehtnico

Kriza je čas za priložnost: Pošta Slovenije prva postavila oblak Microsoft Azure Stack Hub v Sloveniji

FOTO: Pošta Slovenije

Tehnologije HPE poganjajo enega največjih akreditiranih elektronskih arhivov v državi

Digitalno poslovanje dviga lestvico zahtev glede dostopnosti, zanesljivosti in varnosti dokumentov. Poslovanje namreč postaja popolnoma odvisno od razpoložljivosti digitalnih virov, pri čemer jim morajo neomajno zaupati vsi deležniki. V Pošti Slovenije so zato med prvimi ponudili akreditirane storitve varne e-hrambe, ki imajo certifikat Arhiva Republike Slovenije. Arhivske storitve PS delujejo na strežniških, pomnilniških in shrambnih sistemih HPE, s katerimi zagotavljajo hiter dostop, zaščito pred izgubo, originalnost in dolgoročno uporabo dokumentov v skladu z zakonskimi predpisi in dobrimi poslovnimi praksami. Z e-hrambo v eArhivu Pošte Slovenije nadgradite svoje poslovne informacijske rešitve z učinkovitim iskanjem dokumentov po vsebini ter poenostavite odbiranje in izločanje dokumentov glede na zakonske zahteve trajanja hrambe. Z vidika varnosti podatkov obvladujete stopnje tajnosti dokumentov in omejujete dostope, nadzorujete razloge za vpoglede v hranjene dokumente ter spremljate revizijsko sled aktivnosti uporabnikov.

Izredne razmere so pokazale vse pomanjkljivosti v poslovnih informacijskih sistemih. Povečane obremenitve zaradi spremenjenih vzorcev uporabe kot posledice oddaljenega dela, ponovnih zagonov dejavnosti in vseh nedokončanih oziroma prekinjenih informacijskih projektov so lokalno informacijsko infrastrukturo pripeljale do skrajnih meja delovanja. Da bi bila mera polna, so prekinitve oskrbnih verig zadele tudi dobavo računalniške strojne opreme, vključno s strežniškimi in pomnilniškimi sistemi.Storitve računalništva v oblaku so se letos pokazale kot učinkovita rešitev za zagotavljanje procesnih in pomnilniških kapacitet. »Številna podjetja so se obrnila na nas, da bi jih podprli v tistih res težkih razmerah. Imeli so probleme z osebjem in dobavo strežniških sistemov, pri čemer so morale informacijske storitve, ki so bile precej bolj obremenjene, delovati še bolj zanesljivo. Nihče si ni mogel privoščiti, da ob že tako manjšem obsegu poslovanja in upadu prihodkov ne bi mogel delati,« je povedal IV nasprotju z izzivi, s katerimi so se srečevale interne ekipe informatikov v podjetjih, so v Pošti Slovenije ves čas izrednih razmer zagotavljali nespremenjeno, vrhunsko razpoložljivost svojih podatkovnih centrov in storitev . »Pravzaprav gre zasluga odlični organizaciji in kakovostni tehnologiji. Sistem upravljanja varnostnih tveganj ISO 27001:2013 smo nadgradili s posebnimi, zdravstveno-varnostnimi ukrepi in krizno organizacijo dela. Ljudje so dali vse od sebe. Z vidika zanesljivosti se je spet izkazala tehnologija družbe Hewlett Packard Enterprise (HPE), s katero smo ohranjali razpoložljivost informacijskih storitev v skladu s standardi TIER III,« izpostavlja Renčelj.Storitve informacijske infrastrukture Pošte Slovenije (PS) delujejo na potrojeni strojni opremi HPE, ki poleg 99,985-odstotne zanesljivosti zagotavlja hitro dodajanje kapacitet in s tem pravočasen odziv na zahteve trga. Po drugi strani uporabnikom informacijske infrastrukture PS omogočajo enostavno prilagajanje procesnih in pomnilniških zmogljivosti glede na dejanske poslovne in aplikativne zahteve – brez večmesečnega čakanja na dostavo strojne opreme, visokih stroškov vzpostavitve sistemov in dragih začetnih investicij.Kot pravi Renčelj, igrajo pri kakovosti informacijskih storitev še posebej pomembno vlogo dobre prakse. »V Pošti Slovenije imamo pravzaprav tradicijo zunanjega izvajanja informacijskih storitev. Tovrstne storitve ponujamo že dve desetletji, pri čemer naše podatkovne centre stalno posodabljamo in dograjujemo. S partnerskim podjetjem smo šli celo v skupni razvoj kontejnerskih podatkovnih centrov, s katerimi še povečujemo našo prilagodljivost poslovnim uporabnikom.«V primerjavi s storitvami podatkovnih središč v drugih državah ali oblačnimi storitvami globalnih ponudnikov svojo odlično uporabniško izkušnjo nadgrajujejo s tehnično in uporabniško podporo v slovenskem jeziku.V drugem letošnjem četrtletju, ko še nič ni kazalo na sproščanje razmer na domačem in tujih trgih, so v Pošti Slovenije na preizkušenih tehnologijah HPE ponudili vodilne storitve računalništva v oblaku Microsoft Azure Stack Hub. »Vzpostavitev storitev Azure je del naše strategije ponudbe vrhunskih storitev zasebnega oblaka, s katerimi želimo podjetjem in javnim ustanovam zagotoviti kakovostno informacijsko okolje za različne poslovne in industrijske aplikacije,« je povedal Renčelj. Za slovenske in regionalne organizacije je ključno, da s temi storitvami pridobijo enako ali celo boljšo kakovost storitve kot v javnem oblaku, pri čemer podatki ostajajo v Sloveniji oziroma v Evropski uniji.Zasebni oblaki so vse bolj aktualni, saj zaradi bližine končnim uporabnikom zagotavljajo manjšo zakasnitev pri prenašanju podatkov. Poleg tega se ponudniki lažje odzivajo na posebne zahteve uporabnikov in jim ponudijo prilagojene storitve. S prenosom aplikacij v optimizirano virtualno okolje PS na platformi Microsoft Azure Stack Hub uporabniki pridobijo kakovostnejšo, zmogljivejšo, bolj varno in finančno ugodnejšo infrastrukturo, kot jo lahko vzpostavijo sami.Več informacij o tehnologijah, na katerih gradi sodobna informatika Pošte Slovenije, najdete na povezavi www.hpe.com/cloud/azure-stack-hub