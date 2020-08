Na Hrvaško še do polnoči, nato karantena

In katere izjeme bo vlada dopustila?

Ljubljana – Še nekaj ur imajo na voljo Slovenci, da se odpravijo na Hrvaško, kjer imajo okrog 110.000 nepremičnin ali plovil. Toda skupaj z okrog 78.000 našimi dopustniki v tej državi se bodo morali po dosedanjih napovedih vrniti najkasneje do nedelje oziroma ponedeljka, sicer jih ob povratku čaka obvezna 14-dnevna karantena. Ta začne z nekaj izjemami veljati ob polnoči. Vlada še zaseda, več podrobnosti bo znanih v naslednjih urah.A že je jasno, da vse, ki bodo na pot proti južni sosedi odšli danes po polnoči, ob vrnitvi čaka skrajen ukrep: samoizolacija.Vlada tako uresničuje napovedi. Zaradi naraščanja števila okuženih s koronavirusom Slovenija opolnoči, kot rečeno, zapira meje s Hrvaško. Od 43 novih okužb v sredo jih je tretjina uvoženih iz južne sosede.Izjema bo predvidoma kakšnih 78.000 Slovencev, ki, kot rečeno, še vztrajajo na Hrvaškem, in jih je uvrstitev te najbolj priljubljene počitniške destinacije na rdeči seznam »ujela« na dopustu oziroma počitnicah. Ti se lahko domov, ne da bi tvegali odločbo o karanteni, vrnejo do nedelje oziroma ponedeljka. Vladna odločitev še ni znana.Tudi lastnikom hiš, stanovanj, počitniških prikolic in plovil bo vlada omogočila, da pred zimo poskrbijo zanje in jih umaknejo na varno.Epidemiološko stanje na Hrvaškem je vladni govorec Jelko Kacin za dramatično razglasil že sredi tedna. A sredin rekord 219 novih okužb v 24 urah so danes presegli za 36: ob slabih 2499 testiranjih so v zadnjih 24 urah potrdili 255 novih primerov, največ v Zagrebu in v splitsko-dalmatinski županiji. Razmere se na Hrvaškem slabšajo iz ure v uro. Tudi v doslej varni Istri, ki je še včeraj imela le 24 aktivno okuženih, so danes odkrili 27 novih okužb. Akrivno okuženih je 49. To pomeni, da ima Istra že 23 aktivnih okužb na sto tisoč prebivalcev, kar je več kot Slovenija. Aktivno okuženih je na Hrvaškem 1689 ljudi, 127 se jih zdravi v bolnišnici, trinajst jih potrebuje respirator. Od prve okužbe 25. februarja do danes so našteli 7329 okuženih, 168 jih je umrlo, v samoizolaciji je 5929 oseb.Hrvaško ministrstvo za turizem je sicer zanikalo slovenske navedbe o »dramatičnosti«. Vztrajajo, da turistične sezone ni konec in da je njihova država še vedno varna glede širjenja okužb, saj so to poletje beležili več kot pet milijonov turistov. Najbolj množičen je obisk Nemcev in Slovencev.Dvomov o tem, ali je Hrvaška še varna država, ni več. Območje namreč postane tvegano, ko v preteklih sedmih dneh število okužb preseže 50 na sto tisoč prebivalcev. Hrvaška je bila tik pred tem že v sredo, medtem ko je Slovenija po zadnjih podatkih prekoračila število petnajst okužb na sto tisoč prebivalcev. Avstrijci, ki se vračajo s Hrvaške, morajo že od ponedeljka z negativnim testom na koronavirus, ki ne sme biti starejši kot tri dni, dokazovati, da niso okuženi. To od svojih državljanov zahteva tudi Italija. Prav tako test na koronavirus čaka Nemce, ki se vračajo iz tveganih šibeniško-kninske in splitsko-dalmatinske županije; v domači karanteni morajo ostati vse do negativnega rezultata testa. Po poročanju britanskih medijev naj bi danes Hrvaško na rdeči seznam uvrstila tudi njihova vlada, torej tudi Britance ob povratku čaka 14-dnevna karantena …