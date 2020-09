Na IJS zaskrbljeni zaradi eksponentne rasti okužb z neznanim virom

Trije scenariji poteka epidemije

Glede na število pozitivnih testov v zadnjem obdobju je v drugem valu število hospitaliziranih in na intenzivni za približno 80 odstotkov manjše kot v prvem valu, število umrlih pa je kar za približno 90 odstotkov manjše. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na Intitutu Jožef Stefan (IJS) v novi napovedi razvoja epidemije covida-19 v Sloveniji ocenjujejo, da epidemija narašča s podvojitvenim časom približno 16 dni. Tako reprodukcijsko kot efektivno reprodukcijsko število sta bistveno večje od ena, kar je slabo. Število dnevnih pozitivnih primerov okužb se bo gibalo od 20 do sto, povprečje pa bo počasi naraščalo.Ocenjeno sedemdnevno povprečje reprodukcijskega števila, ki kaže, koliko ljudi v povprečju okuži vsak okuženi (ne glede na to, ali je bil uvožen ali je bil okužen v Sloveniji), znaša po izračunih IJS 1,28. Efektivno reprodukcijsko število, ki izenačuje uvožene primere in okužene v Sloveniji v isto skupino, pa je 1,37, so objavili včeraj.Napovedujejo, da bo epidemija začela pojemati, če se bo efektivno produkcijsko število zmanjšalo pod ena, reprodukcijsko število pa pod 0,9. To bi lahko po navedbah IJS predvidoma dosegli že z doslednim izvajanjem obstoječih blagih ukrepov.Ob tem so izdelali tri različne scenarije poteka epidemije glede na vrednost reprodukcijskega števila. Če bo reprodukcijsko število 1,3, bo število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 do 7. oktobra naraslo na blizu 75. Ob reprodukcijskem številu ena bo naraslo na okoli 40, če pa bi padlo pod ena, pa bi se v bolnišnicah čez slab mesec zdravilo okoli 25 bolnikov s covidom-19.Ob tem dodajajo, da je glede na število pozitivnih testov v zadnjem obdobju v drugem valu število hospitaliziranih in na intenzivni za približno 80 odstotkov manjše kot v prvem valu, število umrlih pa kar za približno 90 odstotkov manjše.Predvidevajo, da je to zaradi mlajše starostne strukture potrjeno okuženih in izboljšanega imunskega sistema vseh v poletnem času.Na IJS tudi ugotavljajo, da narašča število pozitivnih testov, kjer je vir neznan oziroma je lokalen. Kot zaskrbljujoče ocenjujejo, da to narašča vse hitreje in da se tu kaže eksponentna rast.