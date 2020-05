Na Infekcijski kliniki odkrili novo okužbo pri zaposlenem

Pri eni od oseb, zaposlenih na Infekcijski kliniki, so potrdili okužbo s covidom-19. Pri njej se je pojavila povišana telesna temperatura, od včeraj je na bolniškem staležu. Informacijo o tem je na Twitterju objavil UKC Ljubljana.Zaradi ukrepov, skladnih z navodili pristojne službe, bo delo na Infekcijski kliniki v prihodnjih dneh potekalo v omejenem obsegu. Na kliniko lahko paciente napotijo samo ob predhodnem dogovoru na telefonski številki 01 522 82 20. Otroški oddelek in oddelek za covid-19 delujeta brez sprememb.Na območju Slovenije so sicer do včeraj polnoči potrdili dve novi okužbi