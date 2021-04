Na intenzivnem zdravljenju vse mlajši bolniki

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes obiskal kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Minister za zdravjeje danes skupaj s predstavniki UKC Ljubljana obiskal kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Po ogledu klinike je minister podal izjavo za medije o razmerah na intenzivnem oddelku klinike in na oddelku DTS.Poklukar je pojasnil, da je bilo danes v UKC Ljubljana hospitaliziranih 107 bolnikov z okužbo, 43 izmed njih na intenzivni terapiji. Postelj na intenzivni enoti je trenutno le 50. Ker potrebe po intenzivni terapiji rastejo bistveno hitreje kot v prejšnjih dveh valovih epidemije, bodo širili lokacije intenzivnih enot. Če bo treba znatno povečevati število postelj na intenzivnih enotah, bo to onemogočalo izvajanje drugih zdravstvenih dejavnosti, je opozoril minister.​Izjavo po obisku klinike si lahko ogledate v celoti:V prvem valu koronavirusa je intenzivno terapijo potrebovalo 24 odstotkov vseh hospitaliziranih bolnikov, v drugem valu 15 odstotkov, trenutno pa na ravni države 23 odstotkov, na UKC Ljubljana pa že 29 odstotkov, je pojasnil vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike. Vse več je na intenzivnih oddelkih mlajših bolnikov. Povprečna starost je trenutno 65 let. Razlogov za to bi bilo lahko več; eden je ta, da so najstarejši že bili cepljeni, morda pa imajo take lastnosti novi sevi ali pa je razlog v pomanjkanju strahu pred virusom med mlajšimi.Minister Poklukar je napovedal tudi novo aplikacijo, s katero bo mogoče spremljati cepljenje. Številke o dobavah cepiv se vsak dan spreminjajo, je pojasnil minister, cilj pa je precepiti populacijo do začetka poletja ali vsaj jeseni, je dodal. Opozoril je pred cepljenjem s cepivi, kupljenimi na črnem trgu, saj pogosto ne delujejo, cepljenje pa bo zagotovljeno vsem.Danes zaseda tudi Evropske agencije za zdravila (EMA), minister Poklukar pričakuje nova pojasnila in navodila glede cepljenja z AstraZeneco. Skladno s priporočili EMA bodo po potrebi spreminjali strategijo cepljenja. Zadnja priporočila glede cepiva AstraZenece so trenutno v skladu s strategijo, zato spremembe niso bile potrebne.Dr., predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, je na današnji vladni tiskovni konferenci sicer navedla, da imajo trenutno hospitaliziranih 145 bolnikov. Na intenzivni negi je 43 bolnikov, vsi potrebujejo umetno predihavanje. Najmlajši je star le 31 let.