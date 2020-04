Na italijanski potniški ladji potrdili 14 novih okužb

Preberite še:



08.00 Guterres svari pred zmanjševanjem človekovih pravic v pandemiji

07.15 Število tujih turistov strmoglavilo

06.45 Na italijanski potniški križarki že najmanj 48 okuženih

Generalni sekretar ZNje posvaril pred zmanjševanjem človekovih pravic zaradi pandemije covida-19. Kot je dejal v videonagovoru, ne diskriminira virus, temveč njegove posledice, ki razkrivajo pomanjkljivosti v javnih storitvah in neenakosti pri dostopu do njih, poročanje tujih tiskovnih agencij povzema STA. Ob opozorilih organizacij za človekove pravice, da bi uvajanje izrednih ukrepov nekateri voditelji lahko izkoristili za omejevanje svobode medijev, nadzor mobilnih telefonov in drugo zmanjšanje pravic, je Guterres dejal, da mora biti spoštovanje človekovih pravic v središču pandemije. Da bi bila pandemija ob vse bolj razširjenem nacionalizmu, populizmu in avtoritarnosti v nekaterih državah lahko izgovor za represivno politiko, je po njegovem nesprejemljivo: »Nikoli ne pozabimo, grožnja je virus, ne ljudje.«Na Tajskem, eni najbolj turističnih držav na svetu, se je število prihodov tujih turistov marca v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšalo za več kot tri četrtine, 76,4 odstotka, kažejo zadnji podatki tajskega ministrstva za turizem. Prihodi Kitajskih gostov, ki so med vsemi tujimi turisti najbolj številni, pa so upadli celo za 94 odstotkov. V državi, ki jo je lani obiskalo skoraj 40 milijonov turistov, prihodki iz turistične panoge predstavljajo 11 odstotkov bruto domačega proizvoda.Na italijanski potniški križarki Costa Atlantica so potrdili 14 novih primerov okužbe s koronavirusom, poroča Reuters. Na ladji, na kateri je 623 potnikov in članov posadke in ki je na popravilu v japonskem pristanišču Nagasaki, je tako okuženih že najmanj 48 ljudi. Med njimi so tudi kuharji in strežno osebje. Japonske zdravstvene službe napovedujejo, da bodo v prihodnjih dneh testirali vse ljudi, ki so na ladji.