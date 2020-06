Na izlet med gorsko cvetje

2

evra odštejejo upokojenci za vstop v botančni vrt Juliana

Ljubljana – V prirodoslovnem muzeju spet vabijo v alpski botanični vrt Juliana v Trenti. V poletnih mesecih pripravljajo tudi javna vodstva, na katerih bo mogoče spoznavati rastline v Juliani in njeno zgodovino. Vodstva so brezplačna, vstopnina pa je 3 evre za odrasle, 6 evrov za družine in 2 evra za upokojence, dijake in študente.Prvo vodenje je ta mesec že potekalo minulo soboto, prihodnje bo v soboto, 27. junija. Julija bodo vodenja ob sobotah, in sicer 4., 18. in 25. julija, ter ob četrtkih, 9. in 16. julija, nato še 1., 6. in 15. avgusta. Sobotna vodenja bodo ob 11., 12. in 13. uri, četrtkova pa samo ob 13. uri.Za dva evra se lahko odpravite tudi po Soški poti, parkovni poti ob reki, od izvira proti Bovcu, vključen je ogled Juliane. Odhodi od Koče pri izviru Soče so 9. in 16. julija ter 6. avgusta ob 9. uri. Po Soški poti vas vodijo vodniki Triglavskega narodnega parka, po Juliani pa zaposleni v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Za otroke je vstop v park brezplačen