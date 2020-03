Na Jurčičev pohod z brezplačnim vlakom

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.



Slavnostni govornik bo Marko Repnik



Vabilo k družinski bralni znački

Vsako drugo soboto v marcu poteka pohod v spomin na pisatelja Josipa Jurčiča. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Višnja Gora – Jutri bo potekal tradicionalni pohod po Jurčičevi poti iz Višnje Gore do Muljave s startom med sedmo in deseto uro v starem višnjanjskem mestnem jedru. Organizatorji pripravljajo vrsto spremljajočih dejavnosti ob poti, kakor tudi na cilju na Jurčičevini.V Višnjo Goro se bo mogoče pripeljati z brezplačnima potniškima vlakoma Prijetno domače. Z ljubljanske železniške postaje bo vlak odpeljal ob 7.34 uri, z novomeške železniške postaje Bršljin pa ob 6.33 uri. Obvezna je predhodna prijava na elektronski naslovali na telefon (01) 7812 128.Na poti do Muljave se bodo pohodniki na Oslici lahko odločili za nadaljevanje po tradicionalni poti do Muljave ali za malce daljšo pot do Krke z brezplačnim ogledom Krške jame in ostalih znamenosti. S Krke se bo na Muljavo in naprej v Ivančno Gorico ali Višnjo Goro mogoče odpeljati z avtobusom. Osrednja prireditev bo na Jurčičevini potekala ob 11.30 uri. Zbranim bo spregovoril direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Marko Repnik. Sledila bo zabava na pristen muljavski način.Tema tokratnega pohoda bo potekala pod sloganom Poti knjige, saj bodo pohodniki lahko med potjo spoznavali zgodovino knjige na Slovenskem. »V času digitalne tehnologije želimo skupaj s sodelujočimi ustanovami: Grad Bogenšperk, Muzej krščanstva na Slovenskem, Jurčičeva domačija, Frančiškanski samostan Novo mesto in Trubarjeva domačija spomniti na moč knjig, ki so uspešno kljubovale burnim stoletjem,« je povedal predstavnik organizatorjevNa cilju v Krjavljevi koči bodo lokalni knjižničarji pripovedovali Jurčičeva dela ob kamišibaju: Krjavljevo zgodbo in Kozlovsko zgodbo v Višnji Gori. Knjižničarke iz Knjižnice Ivančna Gorica pa bodo na stojnici predstavile knjige domačih avtorjev, ki popisujejo ivanške kraje. Pohodnike bodo vabili k družinski bralni znački, ki so jo poimenovali Beremo domače.»Gre za izpeljanko iz občinske znamke Prijetno domače. Na stojnici bodo obiskovalci dobili še motivacijsko kazalko in Jurčičevo misel. Pripravljamo tudi mini knjižna vprašanja z drobnimi darilci za uspešne reševalce,« je povedal Murgelj.