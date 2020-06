Na južni meji zopet zastoji

Na mejnih prehodih s Hrvaško tudi danes nastajajo zastoji tovornih vozil. Na dolenjskih avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je kolona tovornih vozil, ki čakajo na izstop iz države dolg šest kilometrov, vozila na prehod meje čakajo dlje kot dve ure. Zastoji so tudi na mejnima prehodoma Jelšane in Obrežje.Kolone nastajajo tudi na severni meji. Zaradi kontrol in zastojev predor Karavanke v smeri Slovenije občasno zapirajo. Zaradi popoldanske prometne konice je več zastojevi nastalo tudi na Ljubljanski obvoznici.