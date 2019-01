Na kaj je treba biti pozoren, če jemljemo več zdravil

Večja pozornost je potrebna pri uvajanju novih zdravil, tudi tistih, ki jih ob dolgotrajnem zdravljenju z drugimi zdravili bolnik prejme le za krajši čas, kot so antibiotiki in zdravila za zdravljenje bolečine, pravi Nina Pisk, vodja farmakoinformativne službe Gorenjskih lekarn v Kranju Foto: Uroš Hočevar

Ali se ljudje, zlasti tisti, ki uživajo več različnih zdravil, dovolj zanimajo za to, kako zdravila medsebojno učinkujejo? Farmacevti opažamo, da bolniki vse pogosteje povprašajo tudi o morebitnih tveganjih zaradi sočasne uporabe zdravil, pravi Nina Pisk, vodja farmakoinformativne službe Gorenjskih lekarn v Kranju.Čim več zdravil bolnik prejema, tem večje je tveganje za pojav neželenega medsebojnega učinkovanja in težje je predvideti delovanje posameznega zdravila v telesu. Velikokrat se zanimajo tudi za medsebojno delovanje zdravil, predpisanih na recept, z zdravili, ki se izdajajo brez recepta, izdelki rastlinskega izvora in prehranskimi dopolnili. Kljub temu velja, da je pogostost interakcij med zdravili, katerih sočasna uporaba ni dovoljena oziroma ni priporočljiva, razmeroma majhna.Ali v lekarnah lahko opozorite ljudi, da določenih zdravil, tudi če jih zdravniki predpišejo, ni priporočeno ali dovoljeno uživati, bodisi zaradi neželenih učinkov ali slabih stranskih učinkov? Na ustreznost kombinacij zdravil so pozorni tako zdravniki pri predpisovanju kot farmacevti pri izdaji zdravil. Najpogosteje ugotavljamo interakcije, ki nimajo večjega vpliva na delovanje drugega zdravila oziroma je kljub medsebojnemu delovanju ob previdnosti in rednem spremljanju bolnika zdravila možno sočasno uporabljati. V nekaterih primerih je medsebojno delovanje zdravil tudi koristno, saj se zdravila dopolnjujejo in s tem je pričakovani učinek večji. Ugotovljeno je bilo, da se interakcije različno izrazijo, odvisno od posameznika.Večja pozornost je potrebna pri uvajanju novih zdravil, tudi tistih, ki jih ob dolgotrajnem zdravljenju z drugimi zdravili bolnik prejme le za krajši čas, kot so antibiotiki in zdravila za zdravljenje bolečine. Če se pojavijo zdravstvene težave, je vedno treba pomisliti tudi, ali gre morda za neželeni učinek posameznega zdravila in ali so posledica neželenega medsebojnega delovanja bolnikovih zdravil. Zato je zelo pomembno, da bolnik pozna svoja zdravila oziroma ima vedno pri sebi celoten seznam. Bolnik naj farmacevtu in zdravniku vedno pove, če uživa še druge izdelke, ki jih sam kupi za ohranjanje in krepitev zdravja, saj so lahko vzrok tako neželenega medsebojnega delovanja z zdravili kot neželenih učinkov.Kaj je to farmakoterapijski pregled? In komu ga najbolj priporočate? Farmakoterapijski pregled je predlog optimizacije in racionalizacije zdravljenja z zdravili. Farmacevt svetovalec ga pripravi po natančni proučitvi bolnikove dokumentacije ter pogovoru z njim, ki poteka v obliki ambulante v zdravstvenem domu ali domovih starejših občanov. To je nova oblika sodelovanja med farmacevtom, specialistom klinične ali lekarniške farmacije, ter zdravnikom na primarni ravni zdravstvene oskrbe. Za napotitev v ambulanto farmacevta svetovalca mora zdravnik izpolniti delovni nalog.Farmakoterapijski pregled je prednostno namenjen bolnikom z večjim številom zdravil, bolnikom, pri katerih izidi zdravljenja z zdravili niso v skladu s pričakovanji, bolnikom z jetrno ali ledvično pomanjkljivostjo, bolnikom, ki se jim ob jemanju zdravil pojavljajo pomembni neželeni učinki, in bolnikom, pri katerih bi radi preverili, ali se zdravstvene težave lahko pojavijo zaradi neželenega medsebojnega delovanja zdravil.