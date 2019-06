FOTO:Na kaj je treba biti pozoren v poletni sezoni na cestah?

Strpnost, defenzivna vožnja in, kot mi na Vranskem radi poudarjamo, dinamična vožnja v skladu s prometnimi pravili naj bodo skupni imenovalec vsem - tudi starejšim, pravi Darko Daljević. Foto Arhiv AMZS

Še nasvet za starejše voznike, ki se z novim vozilom podajo na cesto z novim vozilom: za vso elektorniko in asistenčne sisteme, ki jih imajo nova vozila, je potrebno novo znanje. To znanje lahko pridobijo v vasrnem okolju skupaj z inštruktorjem in jih nato brez težav tudi uporabljajo.

Na kaj je treba biti zlasti pozoren na začetku: na fizično, zdravstveno kondicijo, imeti sposobnost hitre odzivnosti...? Sam letni čas ne igra velike vloge glede psihofizičnih sposobnosti voznikov. Prav tako je pri starejših. Oči, sluh, vid ter splošno fizična kondicija so stvari, za katere bi vozniki morali redno skrbeti.za varno udeležbo v prometu. Ena izmed možnosti je udeležba na treningu varne vožnje, kjer v varnem okolju in pod strokovnim vodstvom starejši v praksi doživljajo, kako se odzivajo na razne nepredvidljive dogodke v prometu.Kako pomembno jein drugi »sovoznikov«? V poletnih mesecih (in še kakšen mesec prej) se v prometu pojavijo tudi motoristi, kolesarji in v urbanih središčih marsikdo na rolerjih, skirojih in še kaj bi se našlo. Ne samo starejši, ampak vsi, ki so kakorkoli udeleženi v prometu, ne glede na vrsto prevoznega sredstva, moramo biti pozorni drug na drugega.je, da svojo namero za kakršenkoli manever pravočasno nakažejo s smernimi utripalkami. Pred samim manevrom pa se naj pravočasno prepričajo, če lahko storijo to varno. Zelo težko je oceniti predvsem hitrost in oddaljenost motorista in ravno tako izjemno težko opaziti ozko silhueto voznika enoslednega vozila. V samem vozilu je kar nekaj področij, ki nam lahko zakrijejo pogled. Stebrički na levi in desni strani, neodstranjene stare vinjete, razni okraski na ogledalu - to vse predstavlja slabši pregled nad okolico vozila.- motoristov, mopedov in kolesarjev. Pomembna je dovolj velika bočna razdalja, zato se naj dobro prepričajo pred prehitevanjem, da je za to dovolj prostora.Kaj priporočate vsem voznikom: mladim, odraslim, starejšim - naj bodo strpni, upoštevajoč drug drugega? Za varno udeležbo v prometu, kajti žal so napake sestavni del prometnega vsakdana.in, kot mi na Vranskem radi poudarjamo, dinamična vožnja v skladu s prometnimi pravili naj bodo skupni imenovalec vsem - tudi starejšim.Kako se(na Vranskem (in še kje)) udeležujejo starejši in ali jim te izkušnje vaj varne vožnje priporočate vsako leto? Na Vranskem imamo več vrst tečajev, prilagojene tudi raznim starostnim skupinam., ki pa časovno niso določene. Vsak, ki se je že udeležil kakšnega tečaja na Vranskem, pa ima možnost individualno z inštruktorjem odpraviti katero izmed težav (komentirana vožnja itd...)., ki se z novim vozilom podajo na cesto: za vso elektroniko in asistenčne sisteme, ki jih imajo nova vozila,. To znanje lahko pridobijo v varnem okolju skupaj z inštruktorjem in jih nato brez težav tudi uporabljajo.