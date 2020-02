Na Kaninu sedemletno deklico pred padcem s sedežnice rešila mati in brat

Prejšnji teden je deset herojev pripomoglo k srečnemu koncu nesreče na Krvavcu , le dan kasneje pa je prišlo do podobne situacije še na smučišču Kanin. Na sedežnici Prevala je obvisela sedemletna deklica – padec sta preprečila njena mati in brat.S policijske uprave Nova Gorica so posredovali podrobnejše informacije v zvezi z dogodkom, ki ga obravnava bovška policija.Družina iz Hrvaške: 47-letna mati, sedemletna hči in trinajstletni sin so v četrtek smučali na Kaninu. Ko so vstopili na 4-sedežnico, da bi se peljali na vrh proge Prevala, ni bilo v bližini nobenega delavca, ki bi jim sedežnico podal. Sedemletnici sedežnica ni pripeljala pravilno pod noge, ampak jo je zadela nekoliko višje.Sedežnica se je peljala proti vrhu, pri tem pa je deklico obrnilo preko desnega boka nazaj v nasprotno smer vožnje sedežnice, sedišče je bilo v višini njenega prsnega koša, noge pa so ji visele navzdol, z rokama pa se je držala za hrbtišče sedežnice. Med tem njena mati in brat nista imela niti časa, da bi zapiralo sedežnice spustila navzdol.47-letna mati je začela kričati, nato je začel kričati še moški, ki je bil na sedežnici pred njimi, nakar se je po nekaj metrih sedežnica zaustavila in to manj kot deset metrov nad varovalnimi mrežami. Mati je hči preko ramen svojega sina z desno roko držala za bundo, da ni padla, njen brat pa je sestro prijel za bundo in jo pomagal dvigniti. Po slabi minuti se je deklica dvignila na sedežnico.