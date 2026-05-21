Na katerih cestnih odsekih bo konec tedna največja gneča?

Konec tedna bo ponovno izrazito povečana prometna obremenitev na cestah, opozarja Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Vzrok za gnečo bodo tokrat binkošti, saj je binkoštni ponedeljek dela prost dan v mnogih sosednjih državah. Zaradi podaljšanega vikenda in turističnih migracij bo promet v državi predvidoma močno povečan. Največje zgostitve in zastoje pričakujejo v petek popoldan in v soboto dopoldan, ko bo v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden Wurtenberg začetek počitnic.

Zastoje pričakujejo predvsem na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Na gorenjski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke, na območju delovišč pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklim. Na štajerski in podravski avtocesti bo povečan tranzitni promet na relaciji Šentilj–Maribor–Gruškovje ter na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico, so napovedali. Voznikom priporočajo, da pred odhodom na pot preverijo aktualno stanje in potovalne čase.

Ker bo konec tedna po vsej državi sončno vreme, je na cestah pričakovati tudi motoriste in kolesarje. Temperature bodo prvič letos dosegle tudi do 30 stopinj, zato otrok ali hišnih ljubljenčkov ne puščajte samih v vozilu, niti v senci, niti za nekaj minut. Temperatura v avtu lahko namreč zelo hitro postane nevarna, svarijo na Agenciji za varnost prometa ter vse udeležence v prometu pozivajo k strpnosti in previdnosti.