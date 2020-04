Na klepet na ČvekiFON

Če potrebujete dodatne informacije, gradivo, materiale, slike, pa lahko to sporočite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali jih pokličite na 040 600 133 , sporoča Ana Pleško, vodja projekta.



Ljubljana - Danes so tudi na Simbiozi že zjutraj vzpostavili projekt ČvekiFO, to je brezplačni klepetalnik, ki je namenjen klepetu starejših s starejšimi. Deloval bo vse dni v tednu: od osmih do osmih.Seveda so tudi na Simbiozi, ki izvaja tudi projekte za starejše, zaznali, da je v času koronavirusa osamljenost starejših zelo velik problem. Simbioza: »Eden najbolj perečih problemov med samo epidemijo. Projekt ČvekiFON je namenjen starejšim, ki v teh časih poleg ostalih neprijetnosti, doživljajo tudi družbeno izolacijo. Gre za edinstveno telefonsko mrežo- klepetalnik, za povezovanje in spletanje socialnih vezi med njimi. Pokličejo, poklepetajo in si tako malo skrajšajo čas. «Novi ČvekiFON deluje neprekinjeno vse dni v tednu, med 8.00 - 20.00. Pomembno je, da so vsi ti klici povsem brezplačni. In poudarjajo, da je delovanje tega sistema varno. Simbioza: »Številka klicatelja in klicočega sta skriti. ČvekiFON deluje avtomatizirano, saj sam naključno izbira med prijavljenimi starejšimi v bazi. V kolikor nekdo nima časa za pogovor, izbere drugega.«Ta nova koristno akcijo je zaživela danes zjutraj ob 8. uri, pri kateri sodelujejo mladi in starejši: Mladi, ki so »doma« na tej tehnologiji in starejši, ki se jim s to rešitvijo vrne tisti, kar zdaj pogrešajo in jim tudi največ pomeni - stik.