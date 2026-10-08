Na koncertu združeni glasbeniki proti odnosu vlade do Izraela

Zaradi nasprotovanja sodelovanju slovenske vlade z Izraelom in vojni na območju Gaze so se tako mladi kot starejši z več slovenskimi glasbeniki v Festivalni dvorani zbrali na Koncertu proti genocidni politiki. Zbrani so opozorili na nečloveške razmere in grozote vojn, ozračje je prevevalo tudi nezadovoljstvo nad slovensko zunanjo politiko ter pozivi k miru.

Po nastopu operne pevke Irene Preda z armensko skladbo Chinar es skladatelja Komitasa je zbrane v polni Festivalni dvorani nagovoril radijski voditelj Jure Longyka. Ideja o Koncertu proti genocidni politiki je, kot je povedal, nastala z mislijo na palestinske ljudi v Gazi, kjer naj bi trenutno sicer vladalo premirje, zaradi izraelskih bombardiranj pa tam vsak dan umre povprečno en otrok, »da ne govorimo o številu poškodovanih in bolnih otrok, ki v Gazi ne dobijo ustrezne nege«. »To je nehumano in nesprejemljivo,« je poudaril.

Koncert, ki ga na vhodu spremljajo tudi stojnice s protestnim materialom in informativnim gradivom, je po besedah Longyke tudi poziv k aktivnemu državljanstvu, s tem pa udeležbi na nedeljskih referendumih. Koncert so pripravile organizacije En dva Svetova z Inštitutom 8. marec in Glasom ljudstva ter drugimi civilnodružbenimi organizacijami.

Med nastopajočimi sta prva nastopila Bojan Cvjetićanin in Jan Peteh iz priljubljene zasedbe Joker Out z akustično izvedbo skladb Odsevi sonca, Barve oceana in Novi val, skupino raznovrstnih nastopajočih pa sestavljajo tudi zasedba LSDS, Leyre, Žigan Kranjčan, Kiki, Jani Kovačič, Zlatko, pa tudi Boris Kokalj iz zasedbe Kokosy, Zajtrk in Majmunska posla.