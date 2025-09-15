Na koncu bo 45 proti 55 odstotkov v korist leve sredine

V nadaljevanju preberite:

Na začetku pregovorno vroče politične jeseni profesor politologije Igor Lukšič in strokovnjak za politične kampanje Alem Maksuti­ analizirata izhodišča glavnih političnih akterjev pred podaljšano volilno kampanjo za državnozborske volitve prihodnje leto. V uvodu smo se dotaknili sezone političnih kongresov, ki jo je ­odprla Nova Slovenija.

"Pri aferah je vedno zoprno to, da puščajo sledi na kredibilnosti, na ugledu stranke, pa tudi na ključnih funkcionarjih. Neugodno za stranko je, da se to dogaja ravno v času, ko naj bi bila celotna zgodba usmerjena v to, da na vodilno mesto prihaja nov človek, in bi to bila priložnost, da stranka pove, da je nekaj drugega, kot je bila prej, in nekaj boljšega. Zdaj jo skozi to medijsko zgodbo potiskajo v nekaj, česar si absolutno ne želi, in učinek tega kongresa bo precej minimiziran. SDS je velika, močna in organizirana stranka s svojim medijskim prostorom in kapitalskim zaledjem. V tem smislu je Nova Slovenija precej ujeta v blok, ki ga vodi SDS. Tisti, ki je v zadnjih desetih letih poskušal iz tega, se pravi Ljudmila Novak in prejšnji predsednik Matej Tonin, je naletel na zid. Stranka enostavno nima toliko moči v političnem prostoru, da bi lahko sama neodvisno zastavila lastne cilje. Se pravi, da bi rekla, zdaj pa gremo mi v sredino, in zdržala pritisk stranke SDS. Situacija se za NSi ne bo bistveno poslabšala s to afero, bodo pa morali kar solidno odpeljati kampanjo, da bodo preživeli," na vprašanje, kako bo afera z domnevnim obvodnim financiranjem NSi, ki se dogaja v času, ko je predsedniško funkcijo stranke prevzel Jernej Vrtovec, vplivala na pozicioniranje stranke, odgovarja Igor Lukšič.