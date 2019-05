FOTO:Na Kongresnem trgu s koncertom proslavili dan Evrope

V Ljubljani so ob dnevu Evrope pripravili brezplačen koncert na Kongresnem trgu, na katerem so nastopili različni izvajalci slovenske zabavne glasbe in plesalci. FOTO: Roman Šipić

V državah članicah Evropske unije 9. maja obeležujejo dan Evrope, s katerim se povezava spominja Schumanove deklaracije, predloga političnega sodelovanja v Evropi za trajen mir med evropskimi narodi. Po EU, tudi v Sloveniji, so potekali številni dogodki.V Ljubljani so ob dnevu Evrope pripravili brezplačen koncert na Kongresnem trgu, na katerem so nastopili različni izvajalci slovenske zabavne glasbe in plesalci. Zbrane sta uvodoma pozdravila predsednik republikein evropska komisarka za prometKoncerta se je udeležil tudi nemški predsednik, ki ga bo Pahor v četrtek in petek gostil v Sloveniji.Pestro je tudi v drugih mestih in krajih po Sloveniji. Lokalne informacijske točke Europe Direct so pripravile projekcije filmov, družabne igre in razstave.Tedanji francoski zunanji ministerje v deklaraciji, ki jo je predstavil 9. maja 1950, predlagal ustanovitev evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), katere članice bi združile svojo proizvodnjo premoga in jekla. S tem je vojna med zgodovinskima tekmicama Francijo in Nemčijo postala ne samo nesprejemljiva, ampak materialno neizvedljiva, piše v deklaraciji.ESPJ so sestavljali Francija, Zahodna Nemčija, Italija, Nizozemska, Belgija in Luksemburg in je bila prva od nadnacionalnih evropskih povezav, ki so se pozneje oblikovale v to, kar je zdaj Evropska unija. Povezavo danes sestavlja 28 držav, Slovenija se ji je pridružila 1. maja 2004 in v teh dneh obeležuje 15-letnico članstva.