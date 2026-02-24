Na konvenciji SDS predvajali prepesnjeno Thompsonovo skladbo

Na sobotni konvenciji SDS v Ljubljani so predvajali prepesnjeno skladbo razvpitega hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thomsona, ki v svojih pesmih poveličuje ustaštvo. Pesem Ako ne znaš šta je bilo v izvirniku govori o domovinski vojni na hrvaškem, slovenska različica pa o vojni za Slovenijo, poroča Televizija Slovenija.

Po poročanju nacionalne televizijske hiše je več slovenskih glasbenikov potrdilo podobnost med Thompsonovo skladbo in različico, ki so jo izvajali na sobotni konvenciji SDS. »Več kot očitno gre za slovensko prepesnitev Thompsonove pesmi, izvirniku sledi tako glasbeno kot vsebinsko, le kontekst je prilagojen slovenski temi, « so povedali anonimni glasbeniki.

V SDS pesmi niso komentirali. Prvak stranke Janez Janša sicer ne skriva naklonjenosti do Thompsonove glasbe, lani poleti se je namreč udeležil njegovega koncerta v Zagrebu.

Po lanskem koncertu so mestne oblasti v Zagrebu Thompsonu prepovedale nastope zaradi ustaških simbolov in gesel. Kljub temu je nedavno nastopil na sprejemu hrvaških bronastih rokometašev, organizacijo dogodka je prevzela hrvaška vlada.