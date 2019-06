Na Kopah konec tedna začetek poletne sezone

Električna kolesa za otroke

Kolesarjem bodo na razpolago tri različno zahtevne kolesarske proge. FOTO: arhiv Vabo

Kupili bodo žičnice

Slovenj Gradec – Družba Vabo po uspešni zimski sezoni na slovenjgraškem Pohorju v soboto s celodnevnim brezplačnim festivalom za vso družino, ki so ga po poimenovali po svoji maskoti Holcerčku, začenja poletno sezono. Na Kopah konec tedna pričakujejo okoli tri tisoč obiskovalcev.»Tako kot pozimi, bo tudi poleti v ospredju družinski turizem,« je napovedaliz podjetja Vabo, ki je lani na Pohorju in v dolini ustavrilo 32.500 nočitev. Za stacionarne goste so na Kopah prvič pripravili brezplačen poletni program, ki ga bodo organizirali štirikrat na dan vse dni v tednu. »Naš cilj je prodajati doživetja. Na tem področju vsako leto dodamo kaj novega,« pravi Paradiž. Novosti letošnjega poletja so večji prostor za avtodome ter nova prostora za piknik in priljubljeno holcarijo.Vsak konec tedna bo na Kopah obratoval kolesarski park. Kolesarjem bodo na voljo tri proge; za mlajše izkušene kolesarje t. i. flow trail v dolžini 1,6 kilometra, za izkušene kolesarje proga pro line, ki vključuje lesene podeste ter najlažja proga z imenom Borovničke, primerna za družine in večino oblik koles. Kolesa in zaščitno opremo si bo na Kopah mogoče tudi izposoditi, za kar bo poskrbels sodelavci iz Primoževe šole doživetij.»Obiskovalcem je na voljo osemnajst električnih koles, novost pa so električna kolesa, primerna za otroke, starejše od osmega leta,« je povedal Primož Tertinek. Gostje bodo lahko izbirali med sedemnajstimi tematskimi potmi, od celodnevnih do večdnevnih ali pa takšnih, ki trajajo le pol ure."Kolesarjenje in pohodništvo na Koroško privabita največ obiskovalcev. Mislinjska dolina s Pohorjem ustvari letno kar dve tretjini vseh nočitev v regiji, od tega jih največ ustvari Vabo, ki ima tudi največje število nastanitvenih kapacitet," je povedala Marija Lah iz občinskega javnega zavoda Spotur, ki z Vabom veliko sodeluje, še posebej na področju športnega turizma. "Povpraševanje v tem segmentu je večje, kot je trenutno ponudba," opozarja Lahova in doda, da mesto za razvoj športnega turizma nujno potrebuje dodatne vadbene površine.Družba Vabo, ki je od stečaja podjetja GTC Kope najemnica smučarskih naprav na slovenjgraškem Pohorju, se bo na dražbi potegovala za nakup žičnic, a šele po tem, ko bo stečajna upraviteljicarešila spor za del zemljišča. GTC Kope v stečaju ima na njem sicer vpisano stavbo pravico, a jo prerekajo lastniki, ki so zemljišče kupili od Športnega centra Pohorje, ki je prav tako v stečaju. Goriupova naj bi v četrtem poskusu smučarske naprave na Kopah prodala za 1,6 milijona evrov.Boljši časi se obetajo tudi dotrajani devetkilometrski cesti na Kope. Letos naj bi obnovili dva kilometra ceste, prihodnje leto 3,5 kilometra, leta 2021 pa naj bi obnovili še preostanek do vrha Kop.