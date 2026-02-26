  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Na Koroškem le 12 vzorčnih mest od 74 ni bilo onesnaženih

    Znani rezultati lanske raziskave o onesnaženosti tal petih koroških občin.
    Onesnaženost tal so preverili tudi na otroškem igrišču pred športnim objektom DKT na Ravnah na Koroškem. Foto arhiv Arsa
    Onesnaženost tal so preverili tudi na otroškem igrišču pred športnim objektom DKT na Ravnah na Koroškem. Foto arhiv Arsa
    Simona Fajfar
    26. 2. 2026 | 06:00
    4:45
    Rezultati vzorčenja onesnaženosti tal, ki so ga lani opravili na 51 lokacijah v petih koroških občinah, Črni na Koroškem, Mežici, na Prevaljah, Ravnah na Koroškem in v Dravogradu, ne kažejo dobre slike. Od skupno 74 vzorcev makadama, mivke, peska in proda na otroških igriščih, stanovanjskih območjih ter na kmetijskih površinah ti le na 12 vzorčnih mestih niso izkazovali onesnaženosti.

    Rezultati raziskave agencije za okolje so alarmantni: na 29 vzorčnih mestih (39 odstotkih vseh) so izmerili kritične vrednosti, na 22 (30) je bila vsaj za en parameter izmerjena vrednost med opozorilno in kritično vrednostjo, na 11 vzorčnih mestih (15) pa je bila vsaj pri enem parametru izmerjena vrednost med mejno in opozorilno vrednostjo. »Rezultati analiz so pokazali, da so obravnavani vzorci najbolj obremenjeni s cinkom, svincem, kadmijem, arzenom, kromom, molibdenom in nikljem,« navaja Arso v poročilu.

    onesnaženje s težkimi kovinamiKoroškaromana lesjaksanacija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

