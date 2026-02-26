Na Koroškem le 12 vzorčnih mest od 74 ni bilo onesnaženih

Rezultati vzorčenja onesnaženosti tal, ki so ga lani opravili na 51 lokacijah v petih koroških občinah, Črni na Koroškem, Mežici, na Prevaljah, Ravnah na Koroškem in v Dravogradu, ne kažejo dobre slike. Od skupno 74 vzorcev makadama, mivke, peska in proda na otroških igriščih, stanovanjskih območjih ter na kmetijskih površinah ti le na 12 vzorčnih mestih niso izkazovali onesnaženosti.

Rezultati raziskave agencije za okolje so alarmantni: na 29 vzorčnih mestih (39 odstotkih vseh) so izmerili kritične vrednosti, na 22 (30) je bila vsaj za en parameter izmerjena vrednost med opozorilno in kritično vrednostjo, na 11 vzorčnih mestih (15) pa je bila vsaj pri enem parametru izmerjena vrednost med mejno in opozorilno vrednostjo. »Rezultati analiz so pokazali, da so obravnavani vzorci najbolj obremenjeni s cinkom, svincem, kadmijem, arzenom, kromom, molibdenom in nikljem,« navaja Arso v poročilu.