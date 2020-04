Slovenj Gradec – Mask za enkratno uporabo, ki jih je Uprava za zaščito in reševanje v soboto namenila koroškim občinam, so neuporabne, saj mask proizvajalca Korez-Sorting Group iz Grobelna, ki so zložene iz štirislojne papirnate brisače in opremljene z dvema kuhinjskima elastikama, ni mogoče namestiti na obraz. »Maska je tako ozka, da z njo lahko prekriješ le usta, nos pa delno. Nad pošiljko, ki jo bomo vrnili, smo bili šokirani,« je povedal dravograjski podžupan Anton Preksavec.



»V Slovenj Gradcu ljudem tega zagotovo ne bomo delili,« je odločil slovenjgraški župan Tilen Klugler. Tudi v Črni na Koroškem bodo ravnali enako. »Namesto da je država za nakup teh mask, ki bi si jih lahko izdelali sami, porabila skoraj 400 tisočakov, bi denar lahko namenili za kaj drugega. Za študente recimo, saj vsi nimajo premožnih staršev, ali za kakšno drugo ranljivo skupino ljudi,« je ogorčena črnjanska županja Romana Lesjak.



V Črni na Koroškem so bili pri zaščitni opremi prepuščeni sami sebi. »Nobene pomoči nismo bili deležni,« pove Romana Lesjak. Občini je na pomoč priskočilo pobrateno kitajsko mesto Harbin, od koder so dobili več sto kosov zaščitne medicinske opreme – mask in oblek –, ki jo bodo delili s stanovalci Centra za usposabljanje, delo in varstvo, koroškimi reševalci in zaposlenimi v zdravstvenem domu.



Bolj prizanesljiv je do pošiljke vuzeniški župan Franjo Golob. Spomnil je, da bi bili pred tremi tedni, ko niso imeli ničesar, mask še kako veseli. »Tudi mi smo ljudem delili doma sešite maske brez certifikata,« je rekel Golob.



O tem, ali bodo pošiljko mask vrnili, bodo župani odločali na seji sveta koroške regije.



Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je na kritike javnosti prvič odzval že včeraj na twitterju z besedami, da so maske domače proizvodnje prestale strokovno preverjanje materiala na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. »Dvomi in celo posmehi, da gre za slab izdelek, so zlonamerni in celo sramotni do slovenske domače obrti, ki tedensko ustvari že več kot 700.000 zaščitnih mask. Če to ni dosežek, res ne vem, kaj je,« je zapisal.



V UKC Ljubljana so v čivku včeraj zanikali navedbe gospodarskega ministra, da bi pri njih testirali omenjene maske. Drži pa, kot so kasneje pojasnili tako na gospodarskem ministrstvu kot v UKC Ljubljana, da so se 19. marca izrekli o ustreznosti materiala, ne pa o samih maskah.



Ker s podjetjem Korez-Sorting Group niso bili v kontaktu, tako UKC Ljubljana pojasnjuje, da ne morejo ocenjevati njihovih izdelkov, so pa na podlagi posredovanih vzorcev in certifikatov o materialu, ki ga po navedbah gospodarskega ministrstva upravlja tudi podjetje Zaščita Lukač, podali naslednje mnenje podjetju Seti: »Material je ustrezen, prav tako tudi maske. Maska ni primerna za zdravstveno uporabo, namenjena je izključno zaščiti splošne populacije.«



Kot izhaja iz javno objavljenih podatkov o naročilih zaščitne opreme, je zavod za blagovne rezerve s podjetjem Korez-Sorting Group sklenil pogodbo 30. marca v vrednosti 380.000 evrov. Gre za 500.000 kosov, in sicer za štirislojne airlaid maske. Torej 76 centov po kosu. Iz enakega materiala pa naj bi jim maske dostavilo tudi podjetje Zaščita Lukač, in sicer 600.000 mask za 480.000 evrov. Torej 80 centov po kosu.