Na Koroško danes še okrepljena helikopterska pomoč, skrb vzbujajo plazovi

Pomoč na Koroško, ki jo je ujma zelo prizadela, prihaja z več strani. Danes v regiji po besedah poveljnika civilne zaščite Alana Matijeviča pričakujejo še okrepljeno helikoptersko pomoč, predvidoma od pet do deset helikopterjev. Pri odpravljanju posledic in utiranju prometnih poti pomagajo vojaki in gasilci tudi od drugod, skrb vzbujajo plazovi.

Na Koroškem, kjer so od petka zgodaj zjutraj narasli vodotoki, zemeljski plazovi in nanosi uničili ogromno premoženja in infrastrukture ter ponekod tudi za dlje časa pretrgali prometne in druge komunikacijske poti, se interventne nujne zadeve počasi umirjajo, aktivnosti pa zdaj prehajajo v zagotavljanje hrane in vode ter drugih nujnih materialnih potrebščin za prebivalstvo. Razmere na Koroškem si bo danes po napovedih ogledala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Danes se tako nadaljuje oskrba prebivalstva s helikopterji z letališča v Slovenj Gradcu, od koder letijo predvsem v najbolj prizadeto Mežiško dolino, predvsem Črno na Koroškem, po potrebi pa tudi drugam, je povedal Matijevič. Napovedanih je več helikopterjev, morda tudi iz tujine, z velikimi nosilnostmi. Nekateri helikopterji pomoč pobirajo tudi v Dravogradu in na Prevaljah in jo od tam prenašajo najbolj prizadetim.

Zaradi zelo poškodovanih cest, uničenih mostov in druge infrastrukture je po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite veliko koordinacije s strokovnimi službami. Predvsem v Mežiški dolini je uničenih več mostov, v Mežici je pogojno prehoden le eden, preostalih sedem je uničenih. Podobno je na Prevaljah.

V Črni si prizadevajo čim prej očistiti cestišča

Trenutno regijski štab civilne zaščite največji poudarek namenja koordinaciji vseh potreb, v Črni na Koroškem pa si prizadevajo, da čim prej očistijo cestišča in zagotovijo možnosti za preboj delovne mehanizacije, ki jo tam težko pričakujejo, da se bodo lahko prebili do vseh zaselkov.

Čeprav na Koroškem danes sije sonce, je zemlja še zelo namočena, tudi pretoki vodotokov so še vedno veliki, prožijo se še vedno novi, tudi veliki plazovi. Med drugim na območju občine Dravograd, kamor pa se je v ponedeljek zvečer del prej evakuiranih prebivalcev lahko vrnil na svoje domove.

Pomoč prizadeti Koroški ponujajo številni prostovoljci, a Matijevič pravi, da je za zdaj še nekoliko prehitro. Ocenjuje, da je trenutno najbolj dobrodošla pomoč prostovoljnih gasilcev, tudi od drugod, saj imajo opremo in potrebne izkušnje.

V Savinjski dolini po poplavah še vedno veliko neprevoznih cest

V Savinjski dolini danes nadaljujejo sanacijo škode. Na pomoč je priskočilo veliko prostovoljcev, kot poudarjajo savinjski župani pa jim še zmeraj manjka težje mehanizacije, čeprav jim pomagajo tudi števila savinjska podjetja. Veliko cest je še vedno neprevoznih, težave so tudi z ljudmi, ki so ostali brez domov.

Kot je za STA danes povedal župan Občine Ljubno ob Savinji Franjo Naraločnik, so se pojavili številni plazovi, ki ogrožajo tako stanovanjske objekte kot tudi ceste in komunalno infrastrukturo. Razmere so po njegovi oceni še izredne, ampak s pomočjo prostovoljcev sanacija poteka tekoče. Po njegovih navedbah so v občini imeli razseljenih več kot 100 ljudi, nekaj se jih je že vrnilo na svoje domove. Župan Luč Klavdij Strmčnik je dejal, da se razmere vsako sekundo izboljšujejo, čeprav je na terenu še vedno kaos.

Posledice poplav v Letušu 07.08.2023 Foto Blaz Samec

Pojasnil je, da je do Luč, ki so bile odrezane od sveta, dostop možen preko Črnivca ali Avstrije. Vodovod Uluček je bil usposobljen zasilno, seveda vodo je treba prekuhavati, drugače pa je oskrba z vodo urejena. Osmih hiš še ne morejo doseči, zato so jim zagotovili helikoptersko oskrbo. V občini elektriko zagotavljajo s pomočjo agregatov, je še dejal Strmčnik.

Župan Mozirja Ivan Suhoveršnik je za STA povedal, da dela na terenu potekajo skoraj brezhibno in da je sanacija tekoča. »Uslišani smo bili glede prostovoljcev, mehanizacije, traktorjev, prikolic in tako dalje, organizirane imamo tudi zbirne centre za odpadke, ker jih je ogromno. Urejamo tudi vodotoke, veliko nam pri tem pomaga direkcija za vode,« pravi Suhoveršnik.

V Občino Braslovče danes na pomoč prihajajo slovenski vojaki. Po besedah braslovškega župana Tomaža Žoharja trenutno čistijo teren, pospravljajo naplavine. Trudijo se ponovno vzpostaviti okoli 200 metrov vodovoda, ki ga je odneslo. Oskrba s pitno vodo in elektriko je zagotovljena, je zatrdil Žohar. Poudaril je tudi, da v evakuacijskem centru nimajo več nameščenih, tistih, ki nimajo svojcev ali prijateljev, pa so za zdaj namestili v občinska stanovanja.

Posledice poplav v Letušu FOTO: Blaž Samec/Delo

Pri preskrbi z elektriko največ težav še vedno v Zgornji Savinjski dolini

Pristojne službe še naprej odpravljajo težave pri preskrbi z elektriko, ki so jih povzročile nedavne ujme. Največ težav je v najbolj prizadetih krajih, ki sodijo pod okrilje Elektra Celje. Tam je bilo danes zjutraj brez elektrike še 700 odjemalcev, od tega levji delež v Zgornji Savinjski dolini, potem ko jih je bilo še v ponedeljek zjutraj 1297.

Kot je objavil Elektro Celje, je bilo danes ob 8. uri brez elektrike še 700 njihovih odjemalcev oziroma 70 transformatorskih postaj, največ na območju Zgornje Savinjske doline oziroma nadzorništva Nazarje (524 odjemalcev). Sledi območje Koroške oziroma nadzorništev Ravne na Koroškem (161) in Vuzenice (15).

V Zgornji Savinjski dolini in Mežiški dolini so namestili 15 večjih agregatov. Še vedno pa Elektru Celje ni uspelo vzpostaviti povezave iz Ljubnega proti Lučam in iz Ljubnega proti Rastkam. Poleg tega še ni vzpostavljena povezava med Solčavo in Črno iz Logarske doline in iz Črne na Koroškem.

Elektro Ljubljana medtem poroča, da je brez električne energije še 498 njihovih uporabnikov oziroma 20 transformacijskih postaj, najslabše je stanje na območju Kamnika in Črnomlja. Na Gorenjskem je bilo v ponedeljek ob 19.45 brez električne energije še 68 uporabnikov na osmih transformatorskih postajah, ki se nahajajo v Bodoljski grapi in v Sopotnici. Tu še niso urejeni dostopi, posledično ni mogoče priti do poškodovanih območij, so za STA pojasnili v družbi.