Na Kredarici z 20 stopinjami padel junijski rekord, v Brežicah popoldne 38

Presežena opozorilna vrednost ozona v Novi Gorici

Ostanite na hladnem in ne pozabite na vodo

Najbolj peklensko vroč dan v letošnjem letu, ko so se temperature dvignile konkretno čez 30 stopinj Celzija , bi lahko prinesel nekaj osvežitve šele zvečer, a ob tem na Agenciji RS za okolje (Arso) opozarjajo pred možnostjo neviht s točo. Popoldne je povsod po Sloveniji razglašena velika toplotna obremenitev.Temperaturne »rekorde« so med drugim zabeležili v Brežicah, kjer so sredi popoldneva namerili kar 38 stopinj, Idriji, tam je bilo 37 stopinj, v Biljah pri Novi Gorici se je živo srebro povzpelo na 35, prav tako tudi v Novem mestu in Podnanosu, medtem ko je bila najvišja temperatura po podatkih Arsa v Tolminu in Volčah ter Ilirski Bistrici danes 36 stopinj. Toliko so sicer že dopoldne izmerili v Novi Gorici.Ali je tako padel slovenski absolutni temperaturni rekord, še ni znano, so pa zagotovo preseženi junijski. Že včeraj so na Kredarici in na letališču Portorož namreč izmerili 17,9 stopinje Celzija oziroma 35,6 stopinje.Trenutno junijski rekordi znašajo v Ljubljani 35,6 stopinje, v Ratečah 31,7, v Lescah 33,6, v Postojni 33,8, v Biljah 37 in na Kredarici 17,4 stopinje Celzija - zagotovo je bil danes presežen ta, saj so vremenoslovci tam namerili 20 stopinj.Z URSZR so sporočili, da je po podatkih Agencije RS za okolje na merilnem mestu Nova Gorica urna vrednost ozona danes ob 15. uri presegla opozorilno vrednost 180 μg/m3. Urna vrednost ozona je bila ob tem času 189 μg/m3, povprečna osemurna pa 119 μg/m3.Merilno mesto je glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico. Glede na vremensko napoved lahko pričakujemo preseženo opozorilno vrednost ozona še vse popoldne, v večernih urah pa naj bi raven padla. Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala.Strokovnjaki priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočamo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozonaPopoldne bo, kot opozarjajo vremenoslovci, povsod po Sloveniji velika toplotna obremenitev, predvsem na vzhodu bodo možne posamezne močne nevihte s točo in močnimi vetrovnimi sunki. Ponoči nas bo oplazila hladna fronta in prinesla nekaj svežega zraka, tako v petek in soboto v notranjosti države temperature predvidoma ne bodo dosegle 30 stopinj Celzija, je pojasnil dežurni meteorologz Arsa.Iz Avstrije in Madžarske se nad Goričko proti jugu pomika močna nevihta. Radarska odbojnost presega opozorilni prag za možnost toče. Pričakujejo nadaljnji pomik nevihte proti jugu, so opozorili na Upravi RS za zaščito in reševanje (URSZR).V nedeljo bo spet vroče. Na Primorskem sicer še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato je strogo prepovedano kurjenje v naravi.Kako ravnati v hudi vročini? Predvsem v zaprtih avtomobilih ne puščajte otrok in živali, so pred prvim letošnjim toplotnim valom svarili tudi policisti. Ob hujši vročini strokovnjaki priporočajo omejitev gibanja na prostem na jutranje in večerne ure. Predvsem mlajše in starejše ljudi opozarjajo, naj v času visokih temperatur ostajajo na hladnem, da se izognejo dehidraciji in vročinskemu udaru.Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v teh vročih dneh opozarjajo, da je najpomembnejša hidracija oziroma pitje vode. Za starejše je priporočljiva količina od dva do tri litre vode na dan, za otroke okrog enega litra. Priporočeno je pitje v intervalih.