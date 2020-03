Na križarkah ni slovenskih državljanov

Koliko slovenskih državljanov ste že reševali?



Kakšen je položaj zdaj, ko je Italija skoraj v celoti rdeča cona, ko se omejujejo potovanja, komunikacija je omejena?

Vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Kaj pa naši državljani v ZDA?



Marsikje so prepovedali vstop v državo potnikom iz letal, ki so priletela iz Italije.



Nekateri prevozniki poskušajo ukaniti potnike in končne destinacije ter ljudi preusmerjajo k drugim letalskim družbam. Kot da na primer na Maldivih ne bodo ugotovili, da potniki, ki so iz Benetk leteli v Rim z Alitalio in naprej prek Abu Dabija z Emirates, niso prišli iz Italije.



Italijanska letališča za sicer redka letala ostajajo odprta?



Slovenija je že priporočila, naj se ljudje odpovedo nenujnim potovanjem. Kaj s plačanimi letalskimi kartami?

Presenetljivo malo je za zdaj poročil o težavah slovenskih državljanov, ki jih imajo v tujini zaradi koronavirusa . Po besedah vodje konzularnega sektorja na zunanjem ministrstvu, ki ima o tem sveže informacije, trenutno rešujejo gospoda, ki je proti pričakovanju v Iranu. Naša ambasada zdaj išče rešitev zanj, kar ni lahka naloga , saj je položaj tam zapleten, zdravstvena služba pa preobremenjena.Bile so tri družine z otroki, ki so iz Italije priletele na Mavricij in so jih tam zavrnili, potem je tu seveda evakuacija treh parov z ladje v Jokohami. K sreči ni slovenskih državljanov na nobeni od turističnih križark, ki so v karanteni. Kajti države, katerih državljani so na njih, imajo velike težave pri njihovi evakuaciji. Slovenski ukrepi zanimajo tako sosednje države kot tudi Francijo, Grčijo, Madžarsko in seveda Bruselj. Položaj se spreminja iz ure v uro, kontrolo na meji, kjer razen špedicijskih služb v Sežani niti objektov ni več, pa bi bilo zelo težko vzpostaviti. Do naših ukrepov sem skeptičen, ker meje z Italijo ni mogoče zapreti.Tam jih je precej, tam letala še letijo. Je pa aktualno dogajanje slab uvod v to, kaj se bo tam zgodilo. Letališča in železniške postaje so na potovanjih najbolj tvegane točke, tako da je splošno priporočilo, da se ljudje tam čim manj zadržujejo.Res je, taki so ukrepi na Mavriciju, Maldivih, v Grčiji, Avstriji, v Franciji so zelo skeptični; v Izraelu so poleg letalskih potnikov prepovedali tudi vstop potnikom z ladij. Križarke imajo sploh vse problem, četudi na njih ni obolelih. V Italiji lete množično odpovedujejo, marsikje zahtevajo na mejah zdravstvena potrdila za 14 dni nazaj, poleg tega je s potrdili hitro kaj narobe, od dikcije do jezika. Kar je včasih neracionalno, ampak tako je.Pravzaprav so poskušali tudi tako, da so potnike pripeljali na Brnik in so od tod leteli naprej. Kar ni bila dobra gesta Fraporta Slovenija. Turkish Airlines na svoje lete na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana ne sprejme potnikov, ki so bili v zadnjih dveh tednih v Italiji. Zato je ukrep zdravstvenega ministra, da letala iz Italije tu ne morejo pristajati, povsem upravičen.Ostajajo odprta za potnike in povratke domov, zelo težko pa do letališč pridejo tisti, ki prihajajo po potnike. Pri organiziranih prevozih na primer GoOpti še ni bilo težav, sicer pa pri kontrolah na cesti organi za osebna vozila nimajo največjega spoštovanja.To je bolj vprašanje letalskih pravic – in ugleda letalskega prevoznika. Tisti, ki mu je kaj do tega, bo že ukrepal tako, kot se spodobi. Je pa Slovenija odsvetovala potovanja v Italijo.