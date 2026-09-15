Na krožnem križišču Belveder pri Izoli od danes spet delna zapora

Gradbinci danes nadaljujejo dela na krožnem križišču Belveder na cesti med Jagodjem in Valeto. Direkcija RS za infrastrukturo za to območje uvaja delno zaporo in enosmerno ureditev prometa, so sporočili.

Izvajalec bo gradbena dela izvajal od ponedeljka do vključno sobote v celotnem svetlem delu dneva. Delna zapora ceste bo veljala vse do 26. oktobra, so sporočili z direkcije za infrastrukturo. Semaforji bodo med trajanjem zapore usmerjali izmenični enosmerni promet.

V času največjih prometnih konic bodo za tekočo vožnjo in ročno usmerjanje vozil dodatno skrbeli delavci na gradbišču. Direkcija voznike prosi za razumevanje in strpnost ob vožnji mimo gradbišča. Direkcija je sicer junija začasno ustavila stroje zaradi hudih prometnih zastojev na območju med Koprom in Lucijo. Vozniki so takrat zaradi zapore in prometne nesreče za 20-minutno pot potrebovali tudi do dve uri. Promet na obvoznih lokalnih cestah je takrat povsem obstal. Pritisk lokalne skupnosti in gospodarstva je direkcijo prisilil v umik semaforjev in vzpostavitev prvotnega prometnega režima.