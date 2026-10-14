Na krožnikih se znajdejo delci stekla, nevarne bakterije in ostanki škropiv

Analizirali smo podatke o odpoklicih in umikih živil: kaj je nevarno, kakšno so tveganja, iz kje prihajajo nevarna živila.
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Pri mesu in mesnih izdelkih je najpogostejše tveganje mikrobiološko, predvsem možnost okužbe s salmonelo, omenjena je tudi nevarnost okužbe z listerijo. FOTO: Leon Vidic
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin najpogosteje umakne ali odpokliče iz prodaje sadje in zelenjavo, meso in mesne izdelke ter žita in izdelke iz žit. Najbolj nevarni v živilskih izdelkih so ostanki pesticidov, salmonela, listerija, nepravilno označeni alergeni ter prisotnost kovinskih, steklenih ali plastičnih delcev v hrani. Med slovenskimi izdelki je najpogosteje odpoklicano meso, pri sadju in zelenjavi sta tista iz Egipta in Kitajske pogosto onesnažena s pesticidi.
Analizirali smo podatke o umikih in odpoklicih živil, ki jih je izvedla uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) v zadnjih letih.
Število odpoklicev živil je bilo med letoma 2021 in 2023 podobno. Leta 2024 se je v primerjavi z letom prej podvojilo. Razlog ni v poslabšanju stanja ...
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