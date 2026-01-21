Na letališču, enem najbolj varovanih objektov v državi, delal lažni policist

Na brniškem letališču je po pisanju Večera lani deloval lažni policist, ki mu je menda neovirano gibanje omogočil policist postaje letališke policije. Kranjski kriminalisti so zadevo razkrili lani jeseni in oba ovadili. Notranjevarnostni postopek še poteka, generalni direktor policije pa naj bi sprejel ukrepe za krepitev varnosti.

Kot danes poroča Večer, se je za moža postave izdajal moški, česar na Postaji letališke policije Brnik dlje časa menda niso opazili. Pri neoviranem gibanju po letališču, ki je eden najbolj varovanih objektov v državi, mu je menda pomagal letališki policist, ki mu je domnevno priskrbel tudi policijsko uniformo in mu posojal službene kartice.

Kranjski kriminalisti so dogajanje razkrili septembra lani. Lažnega policista so kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja lažnega izdajanja za uradno ali vojaško osebo, za kar sta predpisana denarna kazen ali zapor do leta dni. Policista, ki mu je pri tem pri tem domnevno pomagal, pa so kazensko ovadili za pomoč pri kaznivem dejanju. Kljub resnosti primera je menda prejel le pisno opozorilo pred redno odpovedjo delovnega razmerja. Drugih posledic naj za zdaj ne bi bil deležen in ostaja zaposlen na Postaji letališke policije Brnik.

Tiskovna predstavnica Generalne policijske uprave Maja Ciperle Adlešič je pojasnila, da je policija v notranjevarnostnem postopku ugotavljala dejstva in okoliščine o odklonskih ravnanj policistov in da je bil o tem obveščen tudi oddelek Specializiranega državnega tožilstva za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Dodala je, da notranjevarnostni postopek še ni končan.

Generalni direktor policije Damjan Petrič je po njenih navedbah na podlagi doslej ugotovljenih dejstev v notranjevarnostnem postopku sprejel ustrezne ukrepe za zagotavljanje in krepitev notranje varnosti v skladu s svojimi pristojnostmi. Neuradno naj bi se ukrepi nanašali predvsem na vodje policijskih enot in njihove pomočnike, da bodo natančno preverjali varnostne protokole, ki veljajo za delo v policiji. Natančneje bodo morali preverjati tudi policiste, ki prihajajo službovat v neko enoto iz druge enote policije.

V policijskih sindikatih so odzivi na zadevo različni. Predsednik Sindikata policistov Slovenije Igor Toplak je povedal, da se postavlja vprašanje motiva lažnega policista. Ta bi lahko v najhujšem primeru celo poškodoval letalo ali kakšno osebo. V sindikatu sicer menijo, da primer zaradi razkritja ni vplival na splošno varnost letališča, a dejanje ostro obsojajo.