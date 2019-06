Na levi spremljajo dogajanje v liberalnem bloku

Miro Cerar zanika dogovor o tem, da bo evropski komisar.

Premier Marjan Šarec pravi, da je kompetentnih kandidatov več.

Pomembno je, kakšne bodo zahteve novega predsednika evropske komisije.

Treba bo »izplačati« partnerje

Alem Maksuti. FOTO: Večer

Počivalšek odločnejši in bolj naklonjen SDS

Po tem, ko je prvak SMC sporočil, da na jesenskem volilnem kongresu stranke ne bo več kandidiral za predsednika stranke, se je pojavila vrsta špekulacij o ozadju te odločitve. Tudi ta, da se je za mesto evropskega komisarja LMŠ odločil prodati deset glasov svoje poslanske skupine.»Koalicija se o evropskih komisarjih še ni pogovarjala, na koncu bo predlog podal predsednik vlade. Ugibanja niso na mestu in so lahko škodljiva,« je včeraj komentiralin dodal, da je odločitev sprejel predvsem zato, da omogoči, da bo potreben proces prenove stranke potekal čim bolj neobremenjeno. Stranka bo po njegovih besedah čvrst člen vladne koalicije in čvrst člen v parlamentarnem delu z njihovo poslansko skupino. Kaj se bo dogajalo z njo v prihodnje, bo odvisno od več dejavnikov. Zagotovo je pričakovati tudi, da bo kakšnega poslanca poskušala pridobiti SD. To se ji je posrečilo že z Milanom Brglezom, že pred časom so v stranki ocenjevali, da bi se SMC splačalo »prevzeti« le tri od desetih poslancev. V SD so o tej temi skrivnostni, uradno pravijo le, da »spremljajo, kaj se dogaja v liberalnem bloku«.Politični analitikmorebitnemu prevzemanju poslancev SMC – tudi, če bi ti s Cerarjevim morebitnim odhodom v Bruselj prek povezovanja z LMŠ v celoti prešli pod okrilje stranke Marjana Šarca, ki bi s tem v parlamentu imela 23 poslancev, torej dva manj kot SDS – ne pripisuje velikega pomena. »Stvar bi dejansko nekaj štela, če bi bila SMC opozicijska stranka. S povezovanjem liberalnega bloka pa ne bo nobenih sprememb v sedanjem sklicu parlamenta,« pravi. Dodaja, da ni prepričan, da si je Cerar že kupil mesto v Bruslju, saj bo treba »izplačati« še druge koalicijske partnerje.SD, kot je znano, na komisarskem mestu vidi svojo podpredsednico. Slovenski kandidat za evropskega komisarja pa bo seveda odvisen tudi od novega predsednika evropske komisije oziroma njenih morebitnih mandatarskih namigov ali celo zahtev glede ženske kvote. Obstaja namreč tudi možnost, da bi iz Bruslja prišla pobuda, da vsaka država predlaga žensko kandidatko in moškega kandidata.Zdravko Počivalšek, ki ga poleg vodje poslanske skupine SMC Igorja Zorčiča omenjajo kot morebitnega Cerarjevega naslednika, ni jasno odgovoril na vprašanje, ali je pripravljen prevzeti vodenje stranke, je pa podprl povezovanje liberalnih strank. Prav Počivalšek je bil pred oblikovanjem koalicije med tistimi člani stranke, ki so bili močno naklonjeni povezovanju v koalicijo s SDS pod vodstvom Janeza Janše. Glede na značajske lastnosti bi njegov prevzem vodenja SMC najverjetneje prinesel tudi odločnejše, manj podrejeno pozicioniranje stranke v odnosu do LMŠ.Da komisar še ni izbran, je povedal tudi premierin dodal, da si želijo izbrati predvsem enega kandidata, da se ne bi ponovila zgodba izpred petih let, ko je vlada predlagala kar tri kandidate –Tanjo Fajon, Karla Erjavca in Alenko Bratušek. »Kandidata bi želeli izbrati predvsem tako, da ne bo zapletov in da bo imel podporo,« pravi Šarec. Kompetentnih kandidatov za komisarja je po njegovem kar nekaj. Samega dogajanja v SMC pa ni hotel komentirati, ker gre za »suvereno stranko«.