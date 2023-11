Na levici jih je strah nadaljnjega padanja Goloba

V nadaljevanju preberite:

Podpora je močno padla tudi Gibanju Svoboda. Anketa bo zato gotovo trenutek streznitve in hladen tuš za največjo koalicijsko stranko, ki za vodilno opozicijsko SDS močno zaostaja. Razlika med njima znaša toliko, kot imata skupaj izmerjeno podporo tokrat NSi in Levica skupaj. »Vsa velika pričakovanja so se razblinila, ne verjamem, da je kje še kdo, ki verjame, da je ta vlada sposobna še kaj resnega v koristi države narediti. Na levici vlada panika, ker jo to, kar se dogaja, lahko pokoplje,« komentira rezultate ankete Dejan Verčič, profesor na FDV in komunikator, ki je svetoval številnim politikom, tudi Janezu Drnovšku