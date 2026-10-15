Slavoj Žižek in Miha Mazzini na ljubljanski listi Levice

Sokoordinator Levice Luka Mesec je v torek uradno vložil kandidaturo za župana Ljubljane. Na kandidatni listi za mestni svet, ki so jo v Levici prav tako vložili istega dne, je zelo pisana paleta Ljubljančank in Ljubljančanov, med njimi tudi svetovno znani filozof Slavoj Žižek, saj želijo, da njihova lista predstavlja vse meščane, generacije, družbene sloje, interese in zanimanja.

Na listi Levice Luka za Ljubljano je 45 kandidatk in kandidatov, pri tem pa imajo v stranki še 96 kandidatk in kandidatov za četrtne skupnosti, navaja STA. Prvi na kandidatni listi za mestni svet je seveda Luka Mesec, na drugem mestu pa je dolgoletna aktivistka na področju starejših Biserka Marolt Meden.

Med kandidati so tudi študentka in aktivistka Sara Štiglic, predsednik bošnjaške kulturne zveze ter društva Ljiljan Elvis Alukić, umetnik Ištvan Huzjan ter državna sekretarja v prejšnji vladi Luka Omladič in Dan Juvan.

Poleg tega so na listi med bolj znanimi Ljubljančani in Ljubljančankami še filozofinja Svetlana Slapšak, glasbenik Miha Guštin - Gušti, predavateljica na fakulteti za družbene vede Aleksandra Kanjuo Mrčela, dolgoletni predavatelj na ekonomski fakulteti Damir Cibic, dolgoletna novinarka Dela Jožica Grgič in pisatelj Miha Mazzini. Na predzadnjem mestu je sokoordinatorica Levice in nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko, listo pa simbolično sklene filozof Slavoj Žižek.

Luka Mesec (v sredini) z vidnima kandidatoma za mestni svet, glasbenikom Mihom Guštinom - Guštijem in sookordinatorico Levice Asto Vrečko. FOTO: Matej Družnik

Novinarska konferenca je potekala pred podhodom Ajdovščina, s čimer so po besedah Luke Mesca želeli na simbolni ravni pokazati, da imamo danes opraviti z dvema Ljubljanama. Kakor je dejal, je na eni strani zanemarjen in obnove potreben podhod Ajdovščina, ki ga je mestna oblast dolga leta ignorirala, za njim pa kot druga podoba Ljubljane Gosposvetska ulica s palačo Schellenburg z luksuznimi stanovanji.

Novinarska konferenca Levice je potekala pred podhodom Ajdovščina, s čimer so po besedah Luke Mesca želeli na simbolni ravni pokazati, da imamo danes opraviti z dvema Ljubljanama. FOTO: Matej Družnik

Med prioritetami je Mesec navedel reševanje stanovanjske problematike ter izboljšanje prometne situacije in kakovosti zraka v Ljubljani. V Levici želijo narediti premik od megalomanskih, luksuznih projektov, ki so grajeni za elito, k soseskam, ki bodo grajene za tiste, ki si obstoječih stanovanj in življenja v Ljubljani danes ne morejo več privoščiti, je pojasnil Mesec in dodal, da ima občutek, da je Ljubljana, sploh njeni najlepši predeli, vedno bolj namenjena turistom. Sam pa je mnenja, da je treba na prvo mesto postaviti njene prebivalce.