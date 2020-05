Na ljubljanskem letališču po mesecih zatišja spet redni potniški leti

KLJUČNI POUDARKI : V ZDA se nadaljuje odpravljanje ukrepov proti pandemiji novega koronavirusa

V mestu New York z osmim milijoni prebivalci je doslej umrlo več kot 20.000 ljudi, okuženih pa je več kot 200.000 meščanov. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Estonija 1. junija odpira meje za državljane držav članic EU, schengenskega prostora in Združenega kraljestva, je v četrtek sporočil estonski premier. Karanteni ob vstopu v državo se bodo sicer izognili le državljani tistih držav, ki bodo v zadnjih 14 dneh zabeležile do 15 novih okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev. Državljani tistih držav, kjer bo ta stopnja višja, bodo medtem morali za 14 dni v karanteno.»Dovoljenje za vstop v Estonijo iz EU, schengenskega območja in Združenega kraljestva je velik korak na poti do ponovne vzpostavitve svobode gibanja. Kljub temu moramo zelo paziti na zdravje naših ljudi,« je na spletni strani ministrstva sporočil estonski zunanji minister. Kot je dodal, sta obvezna karantena in nadzor nad stopnjo okužb v izvornih državah pomembna predpogoja za spremembo omejitev vstopa v državo. Da bi se izognili kakršnimkoli nejasnostim glede možnosti vstopa za posamezne države in pogojev za to, bodo na spletni strani zunanjega ministrstva vsak teden posodabljali podatke in sezname držav.Estonija je meje zaprla sredi marca in prepovedala vstop za vse, ki v državi niso imeli prijavljenega prebivališča. Nedavno je ta pravila zrahljala za državljane sosednjih Latvije, Litve in Finske.V ZDA so po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa do četrtka zvečer potrdili 1,721 milijona okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 je doslej umrlo 101.617 ljudi. Kljub temu se po različnih delih ZDA še naprej odpravljajo ukrepi proti pandemiji. Med večjimi mesti se bo sredi junija »odprl« tudi San Francisco. Mesto z manj kot milijonom prebivalcev je med prvimi v ZDA uvedlo najstrožje ukrepe proti širjenju pandemije, kar se je obrestovalo, saj so doslej tam potrdili le 2437 okužb in 40 smrti. V mestu New York z osmim milijoni prebivalci je za primerjavo doslej umrlo več kot 20.000 ljudi, okuženih pa je več kot 200.000 meščanov.Županja San Franciscaje dejala, da se bodo 15. junija spet odprle restavracije in bari, cerkve, športne prireditve brez gledalcev in drugo. Kljub temu bo v javnih zaprtih prostorih še naprej potrebno nositi zaščitne maske. Nošenje zaščitnim mask je v četrtek med obiskom svoje države Kentucky kot zelo pomembno priporočal vodja republikanske večine v senatu. Poudarjal je, da ne sme biti nobene stigme zaradi zaščitnih mask. Republikanski predsednik Donald Trump nošenje zaščitne maske zavrača in Američani so jih že začeli povezovati z ideološko ali strankarsko pripadnostjo. Tokratni ukrepi so vredni milijardo evrov . Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 kot nosilni ukrep prinaša subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Država bo za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko. Da bi ohranili čim večje število delovnih mest, se za mesec dni, do konca junija, podaljšuje tudi veljavni ukrep subvencioniranja čakanja na delo, čeprav le za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezane dejavnosti.Do vseh prebivalcev pa zakon sega s turističnimi boni, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji. Polnoletni bodo prejeli bone v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov, unovčiti pa jih bo mogoče do konca leta.Na ljubljanskem letališču bodo po mesecih zatišja zaradi pandemije covida-19 danes dočakali prvi redni potniški let. Prva letalska družba, ki ponovno vzpostavlja redno letenje na Brnik, je Air Serbia. Njeno letalo tipa ATR72, ki bo prispelo iz Beograda, bodo na letališču pozdravili okoli 9. ure.Prvi redni letalski prevozi se na ljubljansko letališče vračajo dva tedna in pol potem, ko je vlada z 12. majem ponovno dovolila mednarodni letalski potniški promet. Ta je v okviru ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa obstal 17. marca. Na letališču so v tem čas sprejeli vse ukrepe za varen zagon potniškega prometa.