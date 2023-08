Na Ljubnem vsaj pet hiš odnesla voda, eno tudi v Braslovčah

Zgornja Savinjska dolina ostaja v nekaterih delih odrezana od sveta, čeprav so na terenu številne ekipe, ki se počasi prebijajo do prebivalcev.

Zelo hudo je bilo na Ljubnem, razlaga župan Franjo Naraločnik: »Ko se voda umika, se kaže pravo razdejanje. Še vedno nimamo vode in elektrike. V zgornjem delu proti Lučam ni ceste. Počasi usposabljamo radmirski most mimo Prodnika. Do ogromno ljudi sploh še nismo prišli! Pet hiš je voda odnesla, od dve do štiri so pa še zelo vprašljive. Hudo opustošenje.«

Ceste so neprevozne. FOTO: Miha Vršnik

Naraločnik je dejal, da so nekatere ljudi nastanili po gostinskih obratih, nekaj jih je v šoli: »Nekatere smo dobesedno rešili zadnje sekunde. Nekaj je bilo poškodovanih, a smo jih oskrbeli.« Dodal je, da imajo povezavo z Lučami preko radijskih zvez. Uničenih je ogromno cest, več mostov.

Mozirje. FOTO: Katarina Alič Čretnik

Tudi v Mozirju se situacija umirja, potem ko je včeraj trg zalila Trnava, potem pa je Savinja poplavila celotne Loke, več kot 200 hiš je imelo vodo v hiši. Kot je dejal župan Ivan Suhoveršnik, danes z mehanizacijo skušajo usposobiti ceste, da bi vendarle lahko prišli do vsake hiše: »Kar nekaj objektov je zelo ogroženih. Imamo namreč kar nekaj prošenj, da bi ljudi za en ali dva meseca nekje nastanili, da si uredijo prebivališče. Še danes namreč ne morejo na svoje domove.«

Poplavljene Struge. FOTO: Sebastjan Podlesnik

Suhoveršnik je dejal, da so evakuirali veliko ljudi in jih nastanili v športno dvorano, kamor so nastanili tudi veliko turistov iz ostalih krajev. Varovance VDC so namestili v župnišče. Čeprav se situacija umirja, pa Suhoveršnik opozarja, da govorimo o katastrofi: »Podtalnica je tako visoka, da tudi če jo izčrpaš, ti nazaj udarja. Mnogim ni nič ostalo, vse je polno blata. Čas bo potreben, da bomo vse nazaj vzpostavili. Računamo, da bo pomagala tudi država.« Dodal je, da so v občini ostali tudi brez nove čistilne naprave, ki so jo postavile tri zgornjesavinjske občine.

Grozljivo je bilo tudi v Spodnji Savinjski dolini. Braslovški župan Tomaž Žohar je dejal, da je uničena polovica občine: »Pol občine je tudi brez strehe nad glavo! V šoli smo imeli okoli 200 ljudi evakuiranih, zdaj jih je tam še 50, ki nimajo druge možnosti bivanja. Odneslo je ceste, tri so popolnoma neprevozne, na dveh manjših delih tudi ni pitne vode. Je pa več hiš trajno poškodovanih, eno je tudi odneslo oziroma je manjka polovica.«

Skupno je bilo v Laškem pod vodo 124 objektov. FOTO: Boris Vrabec

Del Laškega še pod vodo

Ceste v Laškem ostajajo zaprte, so sporočili iz občine Laško. Tudi tam, kjer je voda že odtekla, ostajajo zaprte, saj je na njih ogromno blata, mulja, dreves in vejevja ter so zato nevarne za uporabo. Situacija se umirja, a voda odteka zelo počasi. Še vedno je poplavljeno Zdravilišče Laško, Kulturni center, policijska postaja, objekti na celotni Celjski in Zdraviliški cesti ter na Trubarjevem in Savinjskem nabrežju. Skupno je bilo v Laškem poplavljenih 124 večstanovanjskih, stanovanjskih in gospodarskih objektov.

Ponoči se je na Breznem v občini Laško sprožil nov plaz, zato so gasilci evakuirali štiri osebe in jih nastanili v hotelu. Aktualni plazovi še vedno plazijo, zato ljudem priporočajo previdnost.