Na mariborski univerzi spornih 50 milijonov izplačil

Na univerzi molčijo

Iz poročila o poslovanju fakultet mariborske univerze je razvidno več nepravilnosti, med njimi prirejanja razpisov, navzkrižja interesov, utaje davkov, navideznih izplačil, razkriva Televizija Slovenija.Spornih naj bi bilo kar 50 milijonov evrov izplačil. Že marca 2017 je na to v poročilu opozorila revizijska hiša Ernst & Young. Takratni rektor univerzeje zato zahteval forenzično preiskavo, pozornost revizorjev pa so poleg visokih izplačil vzbudili tudi posli univerze in njenih fakultet z nekaterimi izbranimi družbami.Nekateri redni zaposleni profesorji so ob plači skupno prejeli za skoraj 30 milijonov evrov avtorskih honorarjev, dodatnih 20 milijonov pa so nakazali rednim zaposlenim, kot tudi zunanjim izvajalcem, pet milijonov dobaviteljem, povezanih z univerzo. Tičar je takrat naročil tudi forenzični pregled poslovanja izbranih fakultet in dobaviteljev, a je moral nekdanji rektor, še preden je lahko odkritja preiskav, ki so razkrivala mnoga tveganja, predstavil, v pokoj. Kot poroča so tako dokumenti ostali nepregledani do pred kratkim, ko so se pojavili na nekaterih elektronskih naslovih. Predsednik komisije za nadzor javnih financje za televizijo pojasnil, da je dopis posredoval vsem resornim institucijam, ministrstvu za šolstvo, računskemu sodišču, policiji in da zdaj čaka na odgovore.Poleg plače so številni profesorji od univerze prejemali tudi visoke avtorske honorarje ali pa za univerzo opravljali dela tudi kot zunanji izvajalci. »Temu moramo priti do dna in zagotoviti, da se sredstva na javnih univerzah porabljajo transparentno in odgovorno,« je opozorilz ministrstva za šolstvo.Sedanji rektor, ki je bil v času preiskave prorektor za finance, je očitke nazadnje komentiral junija letos in postopkom Tičarja in revizorjev oporekal. Vse naj bi še ta mesec obravnaval upravni odbor univerze. Dodatnih pojasnil Kačič Televiziji Slovenija ni dajal, tudi na univerzi molčijo.Nekatere ugotovitve revizorjev je že obravnavala policija, zdaj poteka predkazenski postopek. »Če je prišlo do kakršnih koli nepravilnosti, je nujno, da organi pregona ukrepajo in ustrezno sankcionirajo kršilca,« je dejal Štromajer, Logar pa poudaril, da je rahlo neverjetno, da ministrstvo doslej še ni opravilo neke podrobnejše analize. Omenjeno zadevo obravnava tudi računsko sodišče, ki trenutno preučuje podatke, ki so jih prejeli od mariborske univerze, in dokumentacijo v povezavi s podjemnimi in avtorskimi pogodbami na mariborski pravni fakulteti.Ni še znano, kaj bodo naredili na ministrstvu za izobraževanje. Kot so sporočili, čakajo na poročilo mariborske univerze, prejeli pa bi ga naj do konca meseca. Je pa ministrstvo in tudi policijo ter računsko sodišče o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju te univerze obvestila državnozborska komisija za nadzor javnih financ.