Na matematični olimpijadi slovenski dijaki osvojili dve srebrni in eno bronasto medaljo

V Veliki Britaniji se je končala 60. mednarodna matematična olimpijada, na kateri je sodelovalo tudi šest slovenskih dijakov. Slovenski tekmovalci so osvojilo dve srebrni medalji, eno bronasto medaljo in tri pohvale ter se ekipno uvrstili na 44. mesto, so sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA).



Letošnja olimpijada je od 11. do 22. julija potekala v mestu Bath v Veliki Britaniji, na njej pa je sodelovalo več kot 600 tekmovalcev iz 112 držav.



Srebrno medaljo sta prejela Marko Čmrlec iz Gimnazije Bežigrad in Luka Horjak iz I. gimnazija v Celju. Kot so zapisali v DMFA, so slovenski tekmovalci tokrat prvič osvojili več kot eno srebrno medaljo v istem letu.



Uspeh je z bronasto medaljo okrepil še Lovro Drofenik iz I. gimnazije v Celju, Tea Jeličić iz Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, Jaka Vrhovnik iz I. gimnazije v Celju in Tevž Lotrič iz Gimnazije Kranj pa so prejeli pohvale za pravilno rešitev vsaj ene naloge.



Slovenija je s skupno 109 doseženimi točkami izboljšala svoj lanski rekord. Ekipno so se dijaki uvrstili na 44. mesto od 112 sodelujočih držav, zmago pa sta si delili ekipi Združenih držav Amerike in Kitajske, ki sta zbrali po 227 točk.



Mednarodna matematična olimpijada je letos potekala že 60. leto zapored. Prva olimpijada je leta 1959 potekala v Romuniji, na njej pa je sodelovalo sedem držav.