Na mejah je znova pričakovati daljše čakalne dobe

Ob začetku glavne turistične sezone je tudi danes pričakovan povečan promet turistov v obeh smereh - od Hrvaške proti Avstriji in obratno.Na mejnih prehodih ostaja nadzor prometa in potnikov, na nekaterih kontrolnih točkah s sosednjimi državami so spremenjena pravila prehajanja meja, zato so daljše tudi čakalne dobe, so zapisali na Darsu.Danes velja omejitev vožnje za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton med 8. in 21. uro, na nekaterih primorskih cestah pa do 22. ure.Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka prenova predora Golovec. Skozi predor je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse v obe smeri. V času prometnih konic so možni zastoji. Že v soboto je prihajalo do daljših zastojev pred mejnimi prehodi s Hrvaško , saj se je po začetku šolskih počitnic povečalo tudi število potnikov, ki so odšli na dopust. Načakali so se tudi tisti, ki so v Slovenijo prišli čez predor Karavanke, saj je pred njim nastala osemkilometrska kolona.Kot so spomnili na Darsu, na mejnih prehodih s sosednjimi državami ostaja nadzor prometa in potnikov na kontrolnih točkah. Slovenski državljani, ki prihajajo iz držav članic EU oz. iz držav članic schengenskega območja, lahko našo mejo prestopajo tudi izven kontrolnih točk.