Na meji s Hrvaško celo bolj mirno kot ponavadi

Na policiji so dopustnike pozvali, naj z odhodom proti Sloveniji ne odlašajo do popoldneva ali večera, da se lahko tako izognejo gneči in v Slovenijo prispejo še pred polnočjo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Čeprav bo opolnoči začela veljati obveznost karantene ob vstopu v našo državo iz južne sosede, na mejnih prehodih s Hrvaško za zdaj ni večje gneče. Krajše čakalne dobe za vstop v Slovenijo so na Dragonji, Starodu, Jelšanah, Obrežju, Gruškovju in Zavrču, po ocenah policije so razmere za ta čas normalne, če ne celo bolj umirjene kot ponavadi.Predstavnik Policijske uprave Koperto pripisuje dejstvu, da so ljudje resno vzeli opozorila vlade in se očitno že predčasno vrnili. Tudi z ozirom na razmere v preteklem koncu tedna, ko tako rekoč ni bilo večjih zastojev, tudi v nadaljevanju dneva ne pričakujejo bistvenega povečanja prometa.Na Hrvaškem naj bi sicer v soboto dopustovalo še 70.000 Slovencev, zato so pristojni napovedovali povečan promet že v preteklih dveh dneh, vendar naposled pretirane gneče na mejnih prehodih ni bilo.Na policiji so dopustnike pozvali, da naj z odhodom proti Sloveniji ne odlašajo do popoldneva ali večera, da se lahko tako izognejo gneči in v Slovenijo prispejo še pred polnočjo, ko začne za vstop v Slovenijo iz Hrvaške veljati obveznost 14-dnevne karantene. Prav tako naj izberejo manj obremenjene prehode.V nedeljo je bilo slišati namige, da bi se lahko zamudniki karanteni izognili tako, da bi se v Slovenijo odpravili preko Madžarske ali Italije. A je notranji minister Aleš Hojs zatrdil, da to ne bo mogoče, saj bo moral vsak ob prestopu meje pokazati dokument, s katerim bo dokazal, od kod je prišel. Na mejnih prehodih bodo po napovedih ministra danes po potrebi odprli več stez, pripravljeni so tudi za torek, ko začne veljati obveznost karantene.