Vračanje Slovencev in gneča na meji s Hrvaško

Potem ko je včeraj ob polnoči na mejnih s prehodih s Hrvaško začel veljati ostrejši režim zaradi poslabšanja epidemiološke slike, je tudi danes na nekaterih mejnih prehodih pričakovati večje zastoje. Predvsem na Gruškovju, Obrežju, Metliki in Jelšanah, kjer po novem izdajajo karantenske odločbe.



Za vse, ki se sicer vračajo s Hrvaške, ne bo težav, če dokažejo, da so res bili le na Hrvaškem. Zadostuje že račun, lahko tudi iz gostilne, kot je povedal notranji minister v odstopu Aleš Hojs.

Največ prišlekov v karanteno iz Bosne

Včeraj so ob prehajanju državne meje zdravstveni delavci v sodelovanju s policisti na mejnih prehodih izdali že približno 200 odločb o karanteni. Največ dela so imeli na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Večinoma je šlo za prebivalce Slovenije, ki so se vračali iz Bosne in Hercegovine.



Poleg omenjenih mejnih prehodov s Hrvaško, karantenske odločbe izdajajo še na Pincah, mejnemu prehodu z Madžarsko, saj se je ta država prav tako iz zelenega uvrstila na rumeni seznam, ter na brniškem letališču.



Ker informacijski sistem za izdajo karantenskih odločb še ni podprt, to čakanje in zastoje še podaljša.



Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste, je trenutno čakalna doba na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje.