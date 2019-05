Na mejo za domače prevoznike

Celje – Posebna delovna skupina s polnim mandatom vlade bo v najkrajšem možnem času poskušala rešiti najpomembnejše težave domačij prevoznikov v cestnem prometu. To je prevoznikom iz njihovih sekcij pri obrtno podjetniški in pri gospodarski zbornici na posvetu ob robu treh avtomobilskih sejmov zagotovil minister za javno upravo Rudi Medved.



Medved je dejal, da bodo člani skupine v prihodnjih dneh obiskali mejne prehode, saj je ministrstvo za javno upravo njihov upravljalec: »Težave bomo prenesli na ustrezno raven in jih začeli reševati.« Pomembno je, da vse probleme rešujejo skupaj in hitro.



Prevozniki so na sejmišču predstavnike štirih ministrstev seznanili s problematiko prevozov blaga in potnikov ter s svojimi predlogi. Ker je težav preveč, da bi učinkovito in takoj lahko rešili vse, so se za začetek posvetili na probleme, ki hromijo delo in razvoj slovenskega cestnega transporta in o katerih smo že podrobneje poročali. Primanjkuje okoli 3000 voznikov, na delovna dovoljenja za tujce je treba čakati predolgo, čakalne dobe na mejnih prehodih so predolge, medtem pa preko Slovenije poteka tranzit tujih tovornjakov.



Predsednik sekcije prevoznikov pri obrtno podjetniški zbornici Peter Pišek, ki ima svoj prevozniški center v bližini avtoceste na Lopati pri Celju, se je kar neposredno zavzel tudi za »razvoj intermodalnih logističnih centrov, malih logističnih centrov in varovanih parkirišč« po slovenskih regijah.