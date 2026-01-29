  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Na Metelkovi strah, da aktualna oblast utira pot represiji

    »Kaj pa pod potencialno drugo oblastjo, ki sovraži vse, kar je drugačnega, vse nevladne organizacije in prisega le na harmoniko?« se sprašujejo.
    Kaj konkretno bi bilo potrebno nujno urediti? Jasna Babič iz AKC Metelkova mesto je glede problematike zadrževanja odvisnikov in preprodajalcev na območju Metelkove kritična do politike MOL, ki se oklepa centralizacije metadonskega centra v Zdravstvenem domu na Metelkovi. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Kaj konkretno bi bilo potrebno nujno urediti? Jasna Babič iz AKC Metelkova mesto je glede problematike zadrževanja odvisnikov in preprodajalcev na območju Metelkove kritična do politike MOL, ki se oklepa centralizacije metadonskega centra v Zdravstvenem domu na Metelkovi. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Vojko Urbančič
    29. 1. 2026 | 14:23
    29. 1. 2026 | 14:26
    8:39
    Avtonomna kulturna cona, ki bi bila pod konstantnim videonadzorom? Nasprotno? Območje znotraj države, za katero je uporaba nove zakonodaje nesprejemljiva? AKC Metelkova mesto se z okolico od Masarykove do Ilirske ulice, v kateri so tudi vodilne slovenske muzejske nacionalke, zdravstveni dom Metelkova s Centrom za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog in park Tabor, kot novopečeno »varnostno tvegano območje« pridružuje naboru predvolilnih tem. 

    Policija zavrača navedbe, da je v Ljubljani čedalje več posilstev

    Na profilih poglavitnih akterjev AKC Metelkova na družbenih omrežjih se je pojavila skupna izjava z malone ironičnim naslovom Varnostno tvegana cona sredi najvarnejšega mesta?, v kateri izražajo bojazen, da bi zakon z omogočanjem video nadzora s profiliranjem na podlagi videza in vzorčenja vodil v kriminalizacijo obiskovalcev Metelkove. »Ne slepimo se, kaj lahko pomeni izvajanje Šutarjevega zakona.« 

    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Generalni direktor policije Damjan Petrič je pretekli četrtek pojasnil, da bodo varnostno tvegano območje v Ljubljani, ki vključuje del od Metelkove ulice proti železniški postaji, začeli nadzorovati s tehničnimi sredstvi. Kot je dejal, tega še niso storili, saj v zvezi s tem ukrepom urejajo podrobnosti, kot je način izvedbe za »zagotavljanje varstva osebnih podatkov« in obveščanje občanov v zvezi s tem. Za ta ukrep sicer potrebujejo tudi presojo preiskovalnega sodnika. STA

    Zaskrbljeni, kako se bodo nova pooblastila izkazovala v praksi

    V koncertni Gala Hali so zapisali, da so povečane prisotnosti policije čez dan, ko je najhuje, veseli, enako tudi »dejstva, da sedaj dejansko delajo, kar bi morali seveda že prej.« A konkretnejši od tega niso. Zaskrbljeni so, kako se bodo ta pooblastila izkazovala v praksi, tudi ponoči, v klubih. »Kaj pa pod potencialno drugo oblastjo, ki sovraži vse, kar je drugačnega, vse nevladne organizacije in prisega le na harmoniko? Tega pa nihče ne ve. Živi bili pa videli,« so zapisali.

    Nekdanji notranji minster iz časa pandemijskega zaplinjenja Ljubljane Aleš Hojs se je na portalu Nove24TV že oglasil z besedami, da je očitno tudi »policija dojela, da je to območje Ljubljane, kjer se v glavnem zbirajo vse te levičarske horde, ki so v našem času protestirale – Metelkova. Zdaj, ni samo to, da so tam ti ljudje, ampak imamo tam tudi sedeže vseh teh nevladnih organizacij, ki so v bistvu paravojska aktualne oblasti.« 

    Znotraj zidov okrog AKC Metelkova seveda trdijo drugače: »Opredelitev, da je neko območje postalo »varnostno tvegano«, je implicitno priznanje, da pristojni niso uspeli obdržati ustrezne varnostne ravni, kar je večstransko zaskrbljujoče. V prvi vrsti je to nezaupnica MOL in Policiji pri urejanju socialnih problemov mesta na splošno, natančneje pa območja nekdanje četrti Tabor, kljub stalnemu opozarjanju Metelkovcev_k, ostalih uporabnic_kov ter prebivalcev_k soseske. Hkrati se zavedamo, da bo oznaka varnostno tveganega območja predvsem v korist vsem institucijam in posameznikom_cam, ki že leta diskreditirajo AKCMM in/ali druge nevladne organizacije s sedežem na tem območju, zlasti v predvolilnem času.«

    Do zob oboroženi policisti na Metelkovi: »Nedopustno ustrahovanje in napoved nasilja«

    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Ostre besede z Maistrove 10

    Kulturna ministrica Asta Vrečko iz Levice, katere kabinet ob Maistrovi se je znašel na robu novega območja varnostnega tveganja, je ogorčena. »Območje poostrenega nadzora, ki omogoča splošno in neselektivno zbiranje avdio in video posnetkov, je postalo prostor Avtonomnega kulturnega centra Metelkova mesto, najpomembnejšega središča alternativne kulture pri nas z več kot tridesetletno zgodovino. To območje zajema tudi celotno Metelkovo 6, namenjeno nevladnim organizacijam, muzejsko ploščad, obeh v lasti ministrstva za kulturo. Pod poostrenim nadzorom so se znašli nacionalni javni zavodi: Slovenski etnografski muzej, Narodni muzej Slovenije, Muzej sodobne umetnosti Metelkova in Slovenska Kinoteka, Javna agencija za knjigo in celotna stavba Ministrstva za kulturo na Metelkovi 4, kjer ima prostore tudi Inšpektorat za kulturo. Da ne omenjamo bližnjega zdravstvenega doma, stanovanjskih prostorov in vhoda v glavno stavbo kulturnega ministrstva,« je zapisala.

    Posebne enote policije na Metelkovi

    Ukrep Policije razume kot nesorazmeren in invaziven. »Zavedamo se problema kriminalitete, vendar pa v imenu boja proti kriminalu ne smejo biti dovoljena vsa sredstva. Kot pravijo uporabniki in uporabnice AKC Metelkova – verjamem, da je v tem mestu veliko težav z uporabo drog in brezdomstvom. A kultura – alternativna in institucionalna, teh problemov ni ustvarila, zato ne more biti tarča ukrepov proti njim.«

    Žiga Turk, ki je na istem naslovu ministroval oziroma superministroval pod Janezom Janšo (imel je tudi resorje znanosti, izobraževanja in športa), je na omrežju X objavil: »Jaz sem pa ogorčen, da je Ljubljana tako slabo upravljana (s strani mesta in države), da je bilo treba razglasiti tvegano območje. In da Levica in levica narkomanom in lenuhom dajata potuho.«

    Pirati na Facebooku zatrjujejo, da ukrep tlakuje pot v policijsko državo in avtoritarnost: »Golobova vlada je policiji podelila dodatna pooblastila, ki se jih bo lahko v bodoče zlorabljalo proti navadnim državljanom« Prepričani so tudi, da ukrep ne odraža dejanskega stanja v prestolnici. »Po informacijah, ki smo jih pridobili z ministrstva za notranje zadeve, je s kaznivimi dejanji veliko bolj obremenjeno območje ob Slovenski cesti, od parka Zvezda do Bavarskega dvora, kar pa ni del nove izredne cone,« so zapisali.

    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Strah, da bi postali prostor za preizkušanje novih nadzornih ukrepov

    »Seznanjeni smo s statistikami kaznivih dejanj, prekrškov in drugih intervencij, nanje že vrsto let opozarjamo tako mi kot okoliški prebivalci_ke,« še piše v skupni izjavi Metelkovcev. »Tudi sami si želimo izboljšanja razmer na javnih površinah, vendar ne na način, da bi te postale prostor za preizkušanje novih nadzornih ukrepov. Tako kot se že kažejo negativne posledice ukinjanja socialnih transferjev na podlagi hitro sprejetega in ustavno spornega Šutarjevega zakona, se tudi pri nas poraja skrb, da zakon z omogočanjem video nadzora s profiliranjem na podlagi videza in vzorčenja vodi v kriminalizacijo nedolžnih obiskovalcev_k in uporabnic_kov AKCMM. Ne slepimo se, kaj lahko pomeni izvajanje Šutarjevega zakona. Dobro se spominjamo intervencij specialnih enot na našem dvorišču v času pandemije.«

    Ob tem zatrjujejo, da se zavedajo resnosti situacije na javnih površinah Metelkove. Potrebni so sveži, drugačni pristopi in ne represija ter oklepanje centralizacije metadonskega programa, gentrifikacije in turistifikacije mesta. Prepričani so, da Metelkova ni vir problema, lahko pa je del rešitve.

    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Kaj konkretno bi bilo potrebno nujno urediti? Jasna Babič iz AKC Metelkova mesto je glede problematike zadrževanja odvisnikov in preprodajalcev na območju Metelkove kritična do politike MOL, ki se oklepa centralizacije metadonskega centra v Zdravstvenem domu na Metelkovi.

    Več nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko drog, uporabniki AMC Metelkova in ljudje v soseščini predlagajo, da bi se center razpršil, drug predlog je vzpostavitev varne sobe za odvisnike, kjer bi bili pod nadzorom. Kot tovrsten pionirski projekt, menda zelo uspešen, navaja prvo tovrstno varno sobo v Novi Gorici. A so take varne sobe stvar stroke, ne AKC Metelkova, poudari. Glede situacije z drogami na Metelkovi sicer doda, da so se razmere zaostrile po pandemiji. 

